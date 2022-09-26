أحمد حلمي يعلن إصابته بكورونا: "جالي بعد ما خلص من العالم"

أعلن الفنان المصري أحمد حلمي إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر مشاركته عدداً من أصدقائه بثاً مباشراً عبر موقع إنستغرام.

وظهر حلمي أثناء البث، اليوم الاثنين، مستلقيا على السرير ومُعتذرًا على ظهوره داخل غرفة نومه ليعلن أنه مصاب بكورونا.

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وتساءل الفنان المصري قائلا: "أنا ليه يجيلي كورونا؟.. أنا مش عارف الكورونا بعد ما خلصت من العالم كله جاتلي أنا؟".

وأضاف أنه يقضي فترة العزل المنزلي بعد أن جاءت نتيجة المسحة والتحاليل الطبية إيجابية.

تضاعف أعداد الإصابات

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مصر قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت تتضاعف، وأن هناك أسرا كاملة مصابة بالفيروس.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء في أغسطس/آب الماضي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 49.8 مليون مواطن، بنسبة 99.6% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.9 مليون مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 73% من المستهدف تطعيمهم بالجرعات الثانية.

جائحة كورونا

وأضاف أن من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل عددهم إلى 7.6 مليون مواطن، ليكون إجمالي المُحصّنين بالكامل من الفيروس بلغ 38.9 مليون مواطن.

يذكر أن جائحة كورونا والتي شهدها العالم بأسره قد بدأت من مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام 2019، وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً في 30 يناير/كانون ثان 2020 أن تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي.