أحلام تغريها بهدية.. وأصالة: "لا علاقة لذلك بما سيحصل بينا"

بعد المناوشات والحرب الكلامية التي اشتعلت بين أعضاء لجنة تحكيم برنامج "سعودي آيدول" المقبل، تلقت الفنانة السورية أصالة هدية من الفنانة الإماراتية أحلام.

ونشرت الفنانة السورية عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، مساء أمس الأحد، فيديو للهدية، وهي عبارة عن عطور من مجموعة أحلام الخاصة.

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إلا أنها توعدت على ما يبدو بحروب آتية، وقالت ممازحة: "حلومة الحبيبة شكراً جزيلاً على هذه الهدية الحلوة، لكن لا علاقة لها بما سيحصل بيننا أبداً" في إشارة إلى السجالات التي ستندلع بينهما بالتأكيد خلال الفترة القادمة.

كما أضافت: "شكراً على العطور، أحببت كثيراً عطور البيت بتجنن".

إطلاق "سعودي آيدول"

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أعلن السبت الماضي، إطلاق برنامج "سعودي آيدول"، الذي سيضم في لجنة التحكيم كلاً من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.

سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين #هيئة_الترفيه و مجموعة MBC لإطلاق برنامج #سعودي_أيدول 😍🇸🇦



مع الفنانين أصيل أبو بكر و أحلام و أصالة و ماجد المهندس في لجنة التحكيم ❤️🤩



🗓 يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022#saudi_idol pic.twitter.com/OayAVQ7aWD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 24, 2022

كما سيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.

مناوشات كوميدية

يشار إلى أنه عقب هذا الإعلان بدأت المناوشات الكوميدية بين أعضاء لجنة التحكيم.

وكتب أصيل أبو بكر عبر حسابه في "تويتر": "لي الشرف بمشاركتي مع إخوتي الفنانين الكبار في برنامج سعودي آيدول، لأول مرة يخص الفن السعودي، لاكتشاف ما يحمله هذا الوطن من مواهب سعودية مميزة مع خالص الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ومجموعة mbc لاختياري لهذا البرنامج".

فردت أصالة: "الشرف لنا يا ابن أستاذنا وغالينا ووالدنا الحبيب أبو بكر سالم، بالتوفيق لنا جميعاً وإن شاء الله يثمر بأحلى وأجمل الموهوبين ويستمعوا أهلنا وأحببنا به ومعه سعوديتنا الغالية الحبيبة أم الأوطان ما بيطلع منها إلا الأحلى".

ليأتي رد المستشار تركي آل الشيخ على تغريدة أصالة قائلاً: "عليكي بأحلام وماجد بيكون معك تحت تأثير فائق، أحلام ضروري تظبط أصيل".

"من هاللحظة خربت"

فقالت أحلام: "مساءك ورد يا بوناصر الغالي بالنسبة لي لا تخاف علي فأنا خريجة مدرسة آيدول وذا فويس فأهلا بضيوفي أصالة وماجد وأصيل وفي أرضي السعودية وياسلااااااام بحطهم في عيوني وخصوصاً أصاااااااالة بتكون في بؤبؤ العين وغلاوتك هههههه".

كما أضافت رداً على تغريدة أصالة: "هههههههههه من هاللحظة خرررررررربت أصالة استعدي للحرب العالمية الثالثة وأخيراً أتمنالك في السماء لقيتك في الأرض من زمان، أدعي ربي وجت الفرصة لين عندي، نحمد الله جات على ما تمنى".

حلّومه لاتخلّيني أفقد أعصابي وأنا عصبيّه مو منّ أوّلها ( وحطّيت لّك كلّ الشدّات لألفت نظرك ّ ّ ) بدنا نستمتع بصحبتنا الّلي رجعت من كمّ يوم وقلنا عقلنا وكبرنا ( شوي)👑👑👑 https://t.co/39TuDbBlPb — Assala (@AssalaOfficial) September 24, 2022

لترد أصالة: "حلومة لا تخليني أفقد أعصابي وأنا عصبية مو من أولها.. وحطيت لك كل الشدات لألفت نظرك، بدنا نستمتع بصحبتنا اللي رجعت من كم يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي"!