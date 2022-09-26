فيديو يثير ضجة في مصر.. شيرين في وصلة رقص مع شاب

تداول رواد مواقع التواصل في مصر بشكل واسع، مقطع فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب يجمعها مع شاب من خارج الوسط الفني وهما يرقصان بإحدى السهرات.

وظهرت شيرين، في الفيديو المتداول، وهي ترقص "سالسا" مع الشاب على أنغام أغنيتها الجديدة "المترو"، وسط تفاعل عدد من الحضور، كان من بينهم الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين.

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الشاب الراقص

في موازاة ذلك، نشرت وسائل إعلام تفاصيل عن الشاب الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه مدرب رقص لاتيني، ويدعى محمد أحمد.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة تجمعها مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، ونشرت الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "القمر لما يكتمل".

أزمة تسريب

يشار إلى أن شيرين، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل أن يتم تأجيلها.

على جانب آخر، تستعد صاحبة "جرح تاني" لمقابلة جمهورها في حفل جديد يوم 8 أكتوبر المقبل في احتفالية اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.