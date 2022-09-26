.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نقابة الفنانين بسوريا تكذّب رمضان.. "لا حفل في دمشق"!

  • الخط
محمد رمضان (أرشيفية من فرانس برس)

نقابة الفنانين بسوريا تكذّب رمضان.. "لا حفل في دمشق"!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أيام على إعلان الفنان المصري محمد رمضان إحياء حفل في سوريا يوم 6 أكتوبر المقبل، نفت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الأمر.

وقالت في بيان نشرته على فيسبوك أمس الأحد إن رمضان لن يحيي حفلاً في البلاد، مؤكدةأن الأمر مجرد شائعات.

كما ششدت على أن لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة المغني المصري لحفل في دمشق، سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص.

توقيع عقود

جاء ذلك رداً على ما أعلنه رمضان يوم الجمعة الماضي عبر حساباته على مواقع التواصل، حين نشر صورة من توقيعه لأحد العقود.

وكتب: "اليوم وقعت عقود 3 حفلات في 3 دول مختلفة، كل يوم هعلنلكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة".

كما أوضح أن أول حفلة يوم الخميس 6 أكتوبر، أي قبل حفل الإسكندرية بيوم واحد، ستكون في دمشق.

مطالبات بإلغاء الحفل

يشار إلى أن الفنان المصري يستعد لإحياء حفل في مدينة الإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل.

غير أنه واجه حملة انتقادات عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلغاء الحفل من بعض الأشخاص، ليرد بالنزول إلى شوارع الإسكندرية والتقاط الصور والفيديوهات مع معجبيه، تأكيدا منه على حب أهل المدينة الساحلية له وترحيبهم بوجوده بينهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد