فنان مصري عاد للأضواء فهاجم سعيد صالح وأحالته النقابة للتحقيق

أزمة جديدة تطفو على سطح الوسط الفني المصري، بطلها الفنان المصري فكري صادق، الذي اشتهر بتقديمه أدوار ثانوية في السينما والدراما المصرية لسنوات طويلة.

فكري صادق عاد للظهور عبر بوابة مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم قبل أيام، حيث تم تكريمه بصحبة عدد كبير من الفنانين، وهو ما أعاده إلى الأضواء من جديد.

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لكن ما حدث بعدها كان مفاجئا للجميع، حيث ظهر فكري صادق في لقاء تلفزيوني تحدث فيه عن زميله الراحل سعيد صالح، ومشاركتهما معا في فيلم "سلام يا صاحبي".

لكنه اعتبر أن الراحل فنان عادي وهناك الكثير مثله، وأشار في تصريحاته إلى أن عادل إمام هو رقم واحد، ولا يوجد مثله في الوطن العربي.

تلك التصريحات التي أغضبت ابنة سعيد صالح وهو ما ألمحت إليه عبر حسابها على السوشيال ميديا، لكن الصدمة الأكبر تمثلت في التصريحات الصوتية التي أطلقها فكري صادق.

حيث تحدث عن سعيد صالح وإدمانه ودخوله إلى السجن، وقال عنه إنه يحب الكوكايين أكثر من ابنته، كما تطرق إلى فترة سجنه والعقوبة التي كان يستحقها.

وعلى إثر تلك التصريحات أعلنت نقابة الممثلين عن إحالة فكري صادق إلى لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على حقيقة التصريحات التي نسبت إليه، والتي تنال من زملاء فنانين في ذمة الله.