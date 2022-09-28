صفعة جديدة لمحمد رمضان.. وحملة "مقاطعته" تتوسع "عربيا"

بعد يومين على نفي نقابة الفنانين السوريين تصريحات الفنان محمد رمضان حول إحيائه حفلاً في دمشق يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، نفت وزارة الثقافة القطرية أيضا ما أعلنه رمضان حول إقامة حفل غنائي في قطر الخامس والعشرون من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد أن نشر رمضان عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها وهو يوقّع عقد حفل جديد وعلّق عليها قائلاً: "وأخيراً أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية بإذن الله في الخامس والعشرين من تشرين الثاني... أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميراً وشعباً".

مادة اعلانية

سارعت وزارة الثقافة القطرية في بيان إلى نفيها منح الفنان محمد رمضان رخصة لإقامة حفل فيها خلال الفترة المقبلة، حيث كتب الحساب الرسمي للوزارة عبر "تويتر"، رداً على استفسارات الجمهور بشأن إقامة حفل لمحمد رمضان: "نود التنبيه أن الوزارة لم تعطِ محمد رمضان أي رخصة لإقامة الحفل".

وقبل ذلك، كتب رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل: "اليوم وقعت عقود 3 حفلات في 3 دول مختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة".

كما أوضح أن أول حفلة يوم الخميس 6 أكتوبر، أي قبل حفل الإسكندرية بيوم واحد، ستكون في دمشق. إلا أن نقابة الفنانين السوريين في دمشق نفت الأمر.

وقالت في بيان نشرته على "فيسبوك" إن رمضان لن يحيي حفلاً في البلاد، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات.

كما شددت على أن لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة المغني المصري لحفل في دمشق، سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص.

يشار إلى أن الفنان المصري يستعد لإحياء حفل في مدينة الإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل.

غير أنه واجه حملة انتقادات عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلغاء الحفل من بعض الأشخاص، ليرد بالنزول إلى شوارع الإسكندرية والتقاط الصور والفيديوهات مع معجبيه، تأكيدا منه على حب أهل المدينة الساحلية له وترحيبهم بوجوده بينهم.

إلا أن الفنان تعرض لموقف محرج بعد طرده من أحد المقاهي بمنطقة الإبراهيمية بالمحافظة، التي لا يزال على ما يبدو أبناؤها مصممين على حملة "غير مرحب بك".