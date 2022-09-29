أرملة سعيد صالح تفتح النار على فكري صادق: فقد الشهرة

لا تزال تصريحات الفنان المصري فكري صادق، والتي تحدث فيها عن زميله الراحل سعيد صالح، تثير ضجة واسعة وردود أفعال كبيرة ومتلاحقة.

وفي هذا السياق أكدت شيماء فرغلي أرملة الفنان الراحل في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنها لن تترك حق صالح وستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صادق، الخميس، مشيرة إلى أن الأخير لم يكن ليجرؤ على الإدلاء بتلك التصريحات لو كان زوجها الراحل ما زال حياً، مشددة على أن جميع زملائه الفنانين يعرفون أخلاقه وحبه لأسرته وابنته.

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فقد الأضواء والشهرة

كما أضافت أنه لم تكن هناك عداوة بين سعيد صالح وأي أحد، فهو كان يتمتع بحب الجميع ولم يكن يتدخل إلا لمصلحة زملائه ولم يضبط في يوم من الأيام متلبساً بالإساءة لأي زميل، موضحة أن صادق فقد الأضواء والشهرة وحاول أن يستغل تلك التصريحات المسيئة للعودة من جديد.

كذلك أردفت أن صادق أساء لهند ابنة سعيد صالح وادعى أن زوجته ذاقت المر منه، وهذا أمر غير صحيح، لذلك تم الاتصال بالمحامي لتقديم بلاغ ضد صادق بتهمة الإساءة لسمعة زوجها وسمعتها، نافية تعرضها لأي إساءة أو إهانة من زوجها الراحل طيلة حياتها معه، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن للوراء مرة أخرى فستتزوجه مجدداً.

صدمة وانهيار

وكشفت فرغلي أنها أصيبت بالصدمة والانهيار فور سماعها تلك التصريحات، موضحة أنها تابعت تعليقات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت جميعها تعبر عن الحب لسعيد صالح، منددة بسلوك زميله المسيء وهو ما خفف عنها كثيرا وهدأ من روعها.

إلى ذلك وجهت الشكر لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على موقفه المشرف والسريع بإحالة الفنان المسيء لزوجها إلى التحقيق، معتبرة أن هذا أقل رد تجاه ما حدث ضد فنان كبير له رصيد ضخم من الأعمال الفنية التي أسعدت وما زالت تسعد الملايين.

واقعة قبل 35 عاماً

كما رأت فرغلي أن صادق كشف عن كراهيته لسعيد صالح بسبب واقعة مر عليها 35 عاماً وحدثت خلال مشاركتهما سوياً في فيلم "سلام يا صاحبي" متسائلة عن سبب إعلانه عن تلك الواقعة بعد مرور تلك السنوات.

يشار إلى أن الأزمة كانت طفت على السطح بعدما عاد صادق للظهور عبر بوابة مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم قبل أيام، وبعدها في لقاء تلفزيوني حيث تحدث عن زميله الراحل، ومشاركتهما معا في فيلم "سلام يا صاحبي". وقال خلال تلك التصريحات إن سعيد صالح فنان عادي وهناك الكثير مثله.

أما الصدمة الأكبر فكانت التصريحات التي أطلقها حول إدمان سعيد صالح المخدرات ودخوله السجن، قائلاً إنه كان يحب الكوكايين أكثر من ابنته.

غضب واسع واعتذار

كما اتهم صادق زميله الراحل بأنه حرمه من دور "خوليو"، صديق عادل إمام في الفيلم ورشح بدلاً منه الفنان الراحل محمد متولي.

وأثارت تلك التصريحات غضباً واسعاً، مما دفع صادق للاعتذار لابنة سعيد صالح. كما اعتذر نجله الفنان مراد فكري لأسرة الفنان الراحل.