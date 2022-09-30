جورج كلوني يكشف: ارتكبنا خطأ فادحاً مع طفلينا

كشف الممثل الهوليوودي جورج كلوني أنه وزوجته أمل ارتكبا "خطأ فادحاً" فيما يتعلق بطفليهما التوأم.

فقد قال كلوني في برنامج CBS Mornings الأربعاء، إنه وأمل علما طفليهما إيلا وألكساندر (5 أعوام) اللغة الإيطالية، مضيفاً: "لقد ارتكبنا خطأ فادحاً. علمناهما الإيطالية".

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فيما استطرد: "لكننا لا نتحدث الإيطالية"، معتبراً أنهما قاما بـ"تسليح" طفليهما بلغة "يمكن أن يؤذيانهما بها. وكلانا لا يعرف حقاً ما يقولانه"، وفق موقع Page Six المختص بأخبار المشاهير.

"الإنجليزية هي لغتي الثانية"

إلى ذلك أوضح أن إيلا وألكساندر يتحدثان الإيطالية والفرنسية. وتابع ضاحكاً: "أنا من ولاية كنتاكي. الإنجليزية هي لغتي الثانية".

من جهتها وصفت أمل، وهي محامية، ابنيهما بأنهما "مخادعان كبيران وكل ذلك بفضل والدهما الشهير".

يذكر أن جورج وأمل تزوجا في سبتمبر 2014 ، ورزقا بتوأمهما في يونيو 2017.