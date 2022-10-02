مقتحمة بنك لبنان ترد على تيم حسن: "ما تهكلو للهم"

بعدما استنجد النجم السوري تيم حسن باللبنانيين لتحصيل أمواله من المصارف في مقطع فيديو انتشر له أثناء عرض فيلم "الهيبة" في بيروت، ردت الفتاة اللبنانية سالي الحافظ، التي اقتحمت بنكاً وأخذت وديعتها منه بالقوة الشهر الماضي، عارضة عليه المساعدة.

فقد أعلنت سالي على فيسبوك، أنها لا تمانع بمساعدة "جبل الهيبة"، مرددة إحدى مصطلحاته في العمل الذي لاقى جماهيرية واسعة في العالم العربي على مدى سنوات العرض، "لا تهكلو للهم.. انت بس قول وين مصاريك بأي بنك".

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ولاقت ردة فعل الفتاة التي غدت ناراً على علم في لبنان، بعدما اقتحمت بنك "لبنان والمهجر" الشهر الماضي، وأخذت وديعتها بالقوة ستخدمة سلاحاً مزيفاً، من الحصول على 20 ألف دولار من وديعتها، تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفيديو الطريف من حفل إطلاق فيلم "الهيبة" في لبنان الأربعاء الماضي، كان شهد تفاعلاً كبيراً عبر المنصات أيضاً.

وأعلن فيه تيم منح نسبة 10% لمن يساعده في تحصيل أمواله من مصارف لبنان، في إشارة منه إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد الصغير.

أزمة المصارف والمودعين

وتعصف الأزمة المالية بلبنان منذ 3 سنوات، بعدما نتجت عن إنفاق باهظ على مدى عقود في دولة منكوبة بالفساد والهدر، إلى جانب السياسات المالية غير المستدامة.

في حين حُرم المودعون إلى حد بعيد من المدخرات الدولارية في النظام المصرفي المصاب بالشلل.

أما أسرة فيلم "الهيبة"، فكانت افتتحت الفيلم في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، ثم توجهت إلى سوريا.

والعمل من بطولة تيم حسن، إلى جانب الممثلة منى واصف ورفيق علي أحمد وزينة مكي وسعيد سرحان ومحمد عقيل وناظم عيسى ونقولا دانيال وغيرهم، ومن تأليف عصام بو خالد وسعيد سرحان وسامر البرقاوي، وإخراج سامر البرقاوي.