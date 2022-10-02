"19 ب" يمثل مصر بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

وقع اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على الفيلم المصري "19 ب" من أجل المشاركة في المسابقة الدولية للدورة الـ 44 التي تنطلق في الـ 13 من شهر نوفمبر المقبل، وتستمر حتى الـ 22 من الشهر نفسه.

الفيلم الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، من بطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي، فيما تولى كتابته وإخراجه أحمد عبد الله السيد، وهو من إنتاج فيلم كلينيك.

مادة اعلانية

تدور الأحداث في إطار تشويقي حول حارس عقار يعيش وحيدا وشبه معزول في فيلا مهجورة يتولى حراستها، لكن مواجهة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه تجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

وأكد حسين فهمي، رئيس المهرجان في تعليقه على اختيار فيلم "19 ب"، أن العمل نال إعجاب لجنة المشاهدة، وهناك ثقة بأنه سيحقق مردودا جيدا بعد عرضه للجمهور، مؤكدا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام رفيعة المستوى في كل المسابقات وخاصة المسابقة الدولية.

فيما كانت هناك إشادة من أمير رمسيس مدير المهرجان، بالمخرج أحمد عبدالله السيد مخرج الفيلم، مؤكدا أن أعماله دائما ما تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير، كما أنه كانت له مشاركات كثيرة بالمهرجان من خلال أعمال سابقة من بينها "ميكروفون" و"ديكور" و"ليل خارجي".

ويأتي اختيار الفيلم المصري المشارك في المسابقة الدولية للمهرجان السينمائي العريق، بعد أيام من امتناع مصر عن ترشيح فيلم للمشاركة في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبرى، ودفع البعض للتساؤل عن مستوى السينما المصرية وما تقدمه من أعمال لا يمكنها المنافسة من الناحية الفنية.

وواجهت بعض دورات المهرجان السابقة أزمة في مسابقتها الدولية، لعدم وجود فيلم مصري يصلح للمنافسة وسط الأفلام الدولية، لكن تنعقد الآمال في هذه الدورة على فيلم "19 ب".