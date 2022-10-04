تصرف لا يصدق.. شاهد ماذا فعل جاستن بيبر خلف الشجرة!

في تصرف صدم الملايين من محبيه، قام المغني العالمي جاستن يبير بقضاء حاجته خلف شجرة في نادٍ شهير للغولف في الولايات المتحدة.

فقد رصدت الكاميرات صاحب أغنية "sorry"، أثناء لعبه الغولف في لوس أنجلوس، يتسلل على ما يبدو للبحث عن مكان مخفي

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وأظهرت الصور نجم البوب ​​(28 عاما) أثناء محاولته إيجاد مكان لقضاء حاجته قبل أن يشير أحد الأصدقاء إلى شجرة كبيرة مجاورة له.

فتحرك بيبر باتجاه الشجرة وبدأ بفك أزرار سرواله، ثم قام بقضاء حاجته وعاد مجددا إلى المستطيل الأخضر، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز"..

إلا أن الكاميرات كانت له بالمرصاد، فوثقت تلك اللحظة المحرجة!

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جاستن بقضاء حاجته بشكل علني. فقد ظهر في مقطع فيديو عام 2013 وهو يتبول في دلو للتنظيف في أحد مطاعم مدينة نيويورك.

يشار إلى أن النجم الشاب أعلن في حزيران/يونيو الماضي عبر حسابه في "انستغرام" عن إصابته بمتلازمة رامسي-هانت، وهي مرض عصبي نادر يؤدي إلى شلل في أحد جانبي الوجه، وهو ناجم عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء أو القوباء المنطقية (زونا).

واضطر حينها إلى قطع جولته العالمية "جاستيس وورلد تور" لأسابيع عدة، وإلغاء حفلات أخرى.