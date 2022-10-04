لينا شماميان تعتذر: تعليقاتي اجتزئت

بعد تصريحاتها الأخيرة التي امتدحت فيها الرجل المصري، وأثارت بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة السورية لينا شماميان عن صمتها.

ففي مقطع فيديو أطلت به عبر حسابها في فيسبوك، اعتذرت لينا عن الجدل الكبير، وأكدت أن الفيديو الذي انتشر كان مقتطعاً من مقابلة مدة تصويرها 3 ساعات، انتشر منها 17 دقيقة فقط.

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"مصر احتضنتني"

وأوضحت أن حديثها تطرّق للفن والسفر والحب والزواج وطريقة التعبير والتعاطي مع الزوج بسوريا أيضاً وليس فقط عن الزوج المصري، بل عنهما بالتساوي.

وأضافت أن مصر احتضنتها بشدتها منذ سنتين، وأهلها الطيبون كانوا بمثابة عائلة كبيرة، فلم تشعر حينها بالغربة أبداً.

كما لفتت إلى أن البعض بات يركز على الزوايا السلبية من المقابلات، ويتناسى الأشياء الإيجابية، ولربما هذا ما حدث معها.

جدل واسع

يشار إلى أن لينا كانت ظهرت في مقابلة على يوتيوب، وتغزلت فيها بالرجل المصري.

وقالت: "آه أكيد ممكن اتجوز راجل مصري، حلوين أوي على فكرة، الدلال اللي بشوفه من الرجل المصري ما شفته من أي رجل تاني، مش محتاجة تكوني على علاقة شخصية حتى يدللك، هو عنده خجل مع احترام لما بتعامليه بطريقة معينة بيتكلم بتون معين ونعومة معينة، وأي ست سورية هتسأليها عن الرجل المصري هتقولك كتير ظراف وكويسين جدا، بس تحكي معه باللغة اللي تدئور قلبه هيعطيكي قلبه".

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.