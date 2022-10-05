حادث هز هوليوود.. بالدوين يعلن عن اتفاق بشأن مقتل المصورة

أعلن الممثل الأميركي آليك بالدوين، الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلمه "راست" هالينا هاتشنز التي قُتِلَت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً خلال التصوير، في حادث هزّ هوليوود.

وكتب الممثل في منشور على إنستغرام إنه "ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأساوية والمؤلمة".

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وسيُعاود إنتاج الفيلم في كانون الثاني/يناير 2023 ، بحسب بيان منفصل تلقته وكالة فرانس برس.

يذكر أن الحادثة وقعت في أكتوبر من عام 2021، عندما كان بالدوين يؤدي مشهداً في فيلم "راست" بموقع تصوير بمدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وخلال التصوير أطلق بالدوين (64 عاما) الرصاص من سلاح ناري كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي فأصاب مديرة التصوير في الفيلم، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى قريب، وسرعان ما أعلن الأطباء عن وفاة هاتشينز.

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج "راست"، سعياً من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من عائلة الراحلة هالينا هاتشينز، لكنه دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير أن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.