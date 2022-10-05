.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قبلة حميمة بين ندى فرحات وسامر المصري تثير بلبلة

  • الخط
سامر المصري وندى فرحات - من حساب الفنان السوري على انستغرام

قبلة حميمة بين ندى فرحات وسامر المصري تثير بلبلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار مشهد قبلة حميمة جمعت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات بالممثل السوري سامر المصري في مسلسل "ستيلتو"، حالة من البلبلة بين المشاهدين.

واعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن مشهد القبلة في عمل درامي عربي، ولو حتى أنه نسخة عن مسلسل تركي، قد يكون "غريباً" على المجتمع العربي، فيما رأى آخرون أن المشهد ليس خادشاً للحياء بل هو تشخيص واقعي لطريقة وداع أي زوجة لزوجها قبل ذهابه إلى العمل.

"بقوا كتير".. شيرين تتحدث عن مئات العرسان بعد الطلاق ثقافة وفن "بقوا كتير".. شيرين تتحدث عن مئات العرسان بعد الطلاق

هذا وكانت الفنانة اللبنانية قد قالت في العديد من المقابلات السابقة، إنها لا تمانع من تقديم أي مشهد جريء بشرط أن يخدم العمل، وأن يتم عرضه بطريقة تليق بأدائها المميز.

يذكر أن مسلسل "ستيليتو" مأخوذ عن المسلسل التركي "ستيليتو فانديتا" أو "جرائم صغيرة"، من بطولة كاريس بشار وندى فرحات وديمة قندلفت وسامر المصري وقيس الشيخ وغيرهم.

ويحكي العمل قصة 4 نساء و4 رجال، يجتمعون بعد سنوات طويلة، ما يؤدي إلى فتح صفحات الماضي وما تحمله من مشاكل ووقائع سابقة في طفولتهم، ضمن إطار من التشويق والإثارة.

أما بما يتعلق بمعنى ستيليتو، فأشار أبطاله إلى أن ستيليتو يعني الكعب العالي أو الخنجر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن
اكتشف المزيد