قبلة حميمة بين ندى فرحات وسامر المصري تثير بلبلة

أثار مشهد قبلة حميمة جمعت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات بالممثل السوري سامر المصري في مسلسل "ستيلتو"، حالة من البلبلة بين المشاهدين.
واعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن مشهد القبلة في عمل درامي عربي، ولو حتى أنه نسخة عن مسلسل تركي، قد يكون "غريباً" على المجتمع العربي، فيما رأى آخرون أن المشهد ليس خادشاً للحياء بل هو تشخيص واقعي لطريقة وداع أي زوجة لزوجها قبل ذهابه إلى العمل.
هذا وكانت الفنانة اللبنانية قد قالت في العديد من المقابلات السابقة، إنها لا تمانع من تقديم أي مشهد جريء بشرط أن يخدم العمل، وأن يتم عرضه بطريقة تليق بأدائها المميز.
يذكر أن مسلسل "ستيليتو" مأخوذ عن المسلسل التركي "ستيليتو فانديتا" أو "جرائم صغيرة"، من بطولة كاريس بشار وندى فرحات وديمة قندلفت وسامر المصري وقيس الشيخ وغيرهم.
ويحكي العمل قصة 4 نساء و4 رجال، يجتمعون بعد سنوات طويلة، ما يؤدي إلى فتح صفحات الماضي وما تحمله من مشاكل ووقائع سابقة في طفولتهم، ضمن إطار من التشويق والإثارة.
أما بما يتعلق بمعنى ستيليتو، فأشار أبطاله إلى أن ستيليتو يعني الكعب العالي أو الخنجر.
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