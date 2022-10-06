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آني إرنو
آني إرنو

الكاتبة الفرنسية أني إرنو تفوز بجائزة نوبل للآداب

سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة وجائزة الاقتصاد في 10 أكتوبر

العربية.نت _ وكالات
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منحت جائزة نوبل للآداب لهذا العام للمؤلفة الفرنسية آني إرنو.

وأشادت لجنة نوبل بالكاتبة إرنو، 82 عامًا "للشجاعة والبراعة السريرية اللتين تكشف بهما الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

وأعلن ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية، الجائزة الخميس في ستوكهولم بالسويد.

آني إرنو
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آني إرنو
آني إرنو
آني إرنو
آني إرنو

وبدأ أسبوع من الإعلان عن جائزة نوبل يوم الاثنين مع منح جائزة الطب تكريمًا لعالم كشف أسرار الحمض النووي لإنسان نياندرتال.

من افتك جائزة نوبل للطب هذه السنة؟ الأخيرة من افتك جائزة نوبل للطب هذه السنة؟

وفاز ثلاثة علماء معًا بجائزة الفيزياء يوم الثلاثاء لإظهارهم أن الجزيئات الصغيرة يمكنها الاحتفاظ بالاتصال مع بعضها بعضا حتى عند فصلها.

كما تم منح جائزة الكيمياء يوم الأربعاء لثلاثة علماء طوروا طرقًا لربط الجزيئات التي يمكن استخدامها لتصميم المزيد من الأدوية المستهدفة.

وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة الاقتصاد في 10 أكتوبر.

آني إرنو
آني إرنو
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