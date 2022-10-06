بعد 17 عاماً.. مصطفى قمر في "حريم كريم" بمشاركة نجله

مرت 17 سنة على عرض الفيلم المصري "حريم كريم" الذي قام ببطولته المغني مصطفى قمر، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين عبد العزيز وبسمة وعلا غانم وداليا البحيري.

لتأتي المفاجأة في الإعلان عن الاستعداد لتصوير جزء ثاني من العمل يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، والذي يقوم ببطولته مصطفى قمر ويشاركه نجله تيام قمر الذي قدم أكثر من تجربة ناجحة خلال الفترة الماضية.

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وأعلن عن وجود جزء ثاني من المسلسل الفنان المصري خالد سرحان الذي شارك في بطولة الجزء الأول، وقدم دور زوج داليا البحيري.

"هضربه هو وابنه"

وكشف عن بعض الأحداث الكوميدية التي تتعلق بالجزء الأول، خاصة وأنه قدم شخصية تشتبك مع مصطفى قمر خلال الأحداث حيث ضربه، وعلق على الأمر قائلاً "انتظروني في أولاد حريم كريم.. بس المرة دي مش هضرب مصطفى قمر.. ده أنا هضربه هو وابنه".

وتتولى كتابة الجزء الثاني من العمل مؤلفة الجزء الأول زينب عزيز، فيما الإنتاج من نصيب الفنانة بشرى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيله وأبطاله خلال الفترة المقبلة.

أدوار بطولة جديدة

وستشهد ادوار البطولة تغييرات كبرى في ظل رحيل الفنان طلعت زكريا الذي كان صديقاً للبطل في الجزء الأول، وكذلك اختلاف مساحات الدور حسب القصة التي انتهى بها الجزء الأول.