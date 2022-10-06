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نبيلة عبيد ونادية الجندي

لأول مرة.. نبيلة عبيد تكشف سر خلافها الشهير مع نادية الجندي

بحثت كثيرا وراء القصة، حتى اكتشفت أن هناك وقيعة حدثت بينهما

القاهرة - أحمد الريدي
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أكثر من ربع قرن مر على خلاف الثنائي نبيلة عبيد ونادية الجندي، دون أن يعرف أحدا أسباب الخلاف وما الذي أدى إلى تفاقمه، ووصول الأمر بين الثنائي إلى قطيعة.

لكن الأمر انتهى مؤخرا بعد تبادل الثنائي الحديث، وتوجيه الرسائل المتبادلة بين بعضهما البعض، ليحين الدور عليهما من أجل الكشف عن تفاصيل ما جرى وأدى إلى هذا الخلاف.

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

وبالفعل تواجدت نبيلة عبيد ببرنامج "صدى الملاعب"، وتحدثت بشكل عابر عن سر خلافها مع نادية الجندي، مؤكدة أن الأمر وقع قبل 30 عاما، حيث كان هناك فيلم لنادية الجندي في دور العرض.

نادية الجندي
نادية الجندي

لكنها لا تعلم بما حدث للفيلم، وحينما تواجدت معها صحافية في المنزل من أجل إجراء حوار، فوجئت بها نبيلة عبيد تسألها عن أسباب خلافها مع نادية الجندي، لتصبح هذه المرة الأولى التي تعلم فيها بأن هناك خلاف بينها وبين زميلتها.

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نبيلة عبيد بحثت كثيرا وراء القصة، حتى اكتشفت أن هناك وقيعة حدثت بينهما، وبعض الأشخاص تحدثوا بكلام غير صحيح عنها لدى نادية الجندي. غير أنها كشفت عن كونها لم تصمت طيلة هذه السنوات، حيث توجهت إليها حينما توفيت والدتها من أجل تقديم واجب العزاء، واتصلت وقتها بصديق مشترك، طلبت منه الاتصال بنادية الجندي وإخبارها أنها ستحضر من أجل تقديم واجب العزاء، وهو ما وافقت عليه بالفعل. وقد تشاركت النجمتان مسلسلا رمضانيا خلال الموسم قبل الماضي.

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