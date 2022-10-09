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شيرين مع ابنتها
شيرين مع ابنتها

بالفيديو.. شيرين تكشف عن عمرها الحقيقي في حفل غنائي!

دبي - العربية.نت
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احتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها أثناء إحيائها لحفل غنائي على مسرح الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أمس السبت، بحضور والدتها وابنتيها.

وقالت صاحبة "مشاعر"، وهي تقف وسط ابنتيها على المسرح مازحة: "على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير في الموضوع دا"، لتضيف لاحقاً "انهاردة أمي بتزغرط، قولت لها فرحانة على إيه بقى عندي 42 سنة".

وكانت شيرين عبد الوهاب ركزت مؤخرا على أعمالها الفنية وإقامة الحفلات الغنائية بعد أزمة طلاقها، فقد أحيت حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جذابة امتزجت مع شخصيتها المرحة طوال وصلتها الطربية.

كما قدمت شيرين أغنية "وانت ماشي في سينا" مع الطفل الموهوب محمد أسامة احتفالا بنصر حرب أكتوبر بعدها طالبته بتقديم أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".

مع الطفل الموهوب محمد أسامة
مع الطفل الموهوب محمد أسامة

هذا واحتفلت الجامعة بعيد ميلاد شيرين الذي توافق مع يوم الحفل وشاركتها ابنتاها في تقطيع قالب الحلوى.

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