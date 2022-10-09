حرب التغريدات بين نجمتي "الهيبة" مستمر.. سيرين عبد النور ترد

يبدو أن مسلسل التصريحات النارية المتبادلة بين نجمتي لبنان سيرين عبدالنور وندين نسيب نجيم، لن ينتهي قريباً.

فبعد الجدل الذي أثاره سؤال الإعلامي اللبناني نيشان في منتدى الإعلام العربي حول إمكانية جمع الممثلتين بعمل مشترك، لم تهدأ الحرب، بل عادت واستعرت مجدداً، إذ ردت سيرين عبد النور في تغريدة جديدة على كلام نجيم، مشددة على أنها اتخذت قرارا بالإجابة عن أسئلة الناس بشكل واضح وصريح، ودون أي قيود، في إشارة منها إلى كلامها في المنتدى.

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نجمتا "الهيبة"

كما أكدت أن تجاهلها الرد في بعض الأحيان لا علاقة له بالجرأة أبداً، بل تجنباً لحدوث أي بلبلة.

أتى كلام نجمة "الهيبة" الجزء الثالث، بعد أخذ ورد استمر على مدى الأيام الماضية، إثر إجابتها عن سؤال حول عمل يجمعها مع مواطنتها، بأن الأمر كان مطروحا إلا أن نجيم رفضت ذلك.

ولم ترق تلك الإجابة لنجمة "الهيبة" الجزء الأول، التي نشرت تغريدة هي الأخرى عبر تويتر، نفت فيها كلام عبد النور.

جواب سيرين على سؤال نيشان "لماذا المنتج صادق الصباح لا يجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل واحد ؟؟"



الحقيقة بتنقال بكل شفافية و صراحة ووضوح برافو سيرين 👏🏻😌🤍🤍🤍@CyrineAbdlNour #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/9ESCnvKEog — Raghad (@Cyrine_Raghad) October 5, 2022

صراع تغريدات

وبينما أجابت سيرين عن السؤال: "الموضوع انطرح بالزمانات... وأنا وافقت، نادين ما وافقت"، ردت نجيم: "حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف. الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".

وشددت على أن الفكرة لم تعرص أصلا.

يشار إلى أن تلك التوترات أدخلت أيضاً جمهور النجمتين في صراع تغريدات عبر تويتر، دون أن يحسم أمر الإجابة عن إمكانية التعاون بعمل مشترك واحد للنجمتين.