دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان.. وأول صورة من المستشفى

في خبر صادم لمحبيها، أكدت الفنانة اللبنانية، دينا حايك، إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة.
وقالت إنها تتلقى العلاج الكيمياوي أسبوعيا بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.
كما ظهرت حايك لأول مرة في صورة تداولها محبوها مع دعوات لها بالشفاء وهي ترقد على السرير الأبيض من داخل أحد المستشفيات، كما أعادت النجمة نشرها عبر حسابها في "تويتر".
@dinah الفنانة دينا حايك مصابة بسرطان الثدي،بكل محبة نتمنى لها الشفاء العاجل،— Mirna Daher🙈 (@HappyMirna2) October 9, 2022
ويا ريت كل إمرأة تجري الفحص السنوي mammography لتفادي انتشار المرض
واذكر ان هذا الشهر الصور مجانية بكل المراكز الصحية🎀 pic.twitter.com/4XaDCGmYnW
وأعلنت صاحبة "سحر الغرام"، أمس الأحد، في حوار عبر "تويتر" مع الإعلامية نضال أحمدية أنها اكتشفت المرض بشكل مفاجئ، حيث ترددت على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـسرطان الثدي، مؤكدًا أنها لو لم تكتشف المرض الخبيث في هذا الوقت لكان انتشر في جسدها.
كذلك، أكدت مشاركتها للعمل في توعية النساء بضرورة إجراء الفحوصات الدورية.
Join me in my Space! #دينا_حايك #نضال_الاحمدية https://t.co/vpkEoqJkRB— نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) October 9, 2022
هذا وقررت الفنانة دينا حايك قص جزء من شعرها بعد إصابتها بالمرض.
يذكر أن الفنانة دينا حايك تبلغ من العمر 40 عاما، واشتهرت في العالم العربي وحققت نجاحا لافتا في بداية الألفينيات، عبر أبرز أغانيها مثل: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "درب الهوى" وغيرها.
كما تعرضت لأزمة صحية في 2020، دامت عام ونصف بعد إصابتها بجرثومة خطيرة وتم علاجها في ألمانيا.
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