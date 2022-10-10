قلب التواصل.. هكذا دعم محمد عبده شاباً سعودياً غنّى "مذهلة"

بعد تعرضه لانتقادات عقب تأديته أغنية "مذهلة"، وجه الفنان السعودي محمد عبده، رسالة دعم لمواطنه المطرب الشاب عايض يوسف.
وفي مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الشخصي في تويتر، قال عبده: "حبيبي عايض أحسنت أحسنت، حقيقي كنت رائعا، صوتك سليم، أداؤك سليم، صوتك جميل وإحساسك جميل".
"شجرة مثمرة"
كما طالب فنان العرب الفنان الشاب بعدم الالتفات للانتقادات التي تعرض لها، قائلاً: "ولا يهمك.. لا تريهم إلا الشجرة المثمرة.. سوف تعلم في وقتك وجيلك".
وتوقع صاحب "مذهلة" للمطرب الشاب عايض مستقبلا جميلا في عالم الغناء قائلا: "ستصبح من الفنانين الكبار، أنت الآن كبير وستكبر أكثر".
أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy) October 9, 2022
أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا والآن اعلم ان انسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيئ..
طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه.. ذكرك لاسمي يكفيني فمابالك بإشادة منك 🙏🏼@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/H6z7nzzvWX
إلى ذلك، تركت رسالة الفنان أثرها الواسع في قلب الشاب، حيث رد المطرب عايض يوسف على محمد عبده، بإعادة نشر مقطع الفيديو، عبر حسابه في تويتر، معلّقاً: "أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا".
انتقادات واسعة
وتابع: "والآن أعلم أن إنسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيء.. طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه، ذكرك لاسمي يكفيني فما بالك بإشادة منك".
يذكر أن الفنان الشاب كان تعرّض لانتقاد واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه لأغنية "مذهلة" للفنان محمد عبده أثناء مشاركته في أمسية شعرية على مسرح أبو بكر سالم.
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