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جيرار بيكيه وشاكيرا (أرشيفية من فرانس برس)

هل دهس بيكيه قلبها؟.. فيديو لشاكيرا يصدم جمهورها!

دبي - العربية.نت
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لا تزال المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، تستقطب اهتماماً عالمياً بعد انفصالها عن شريكها لاعب نادي برشلونة جيرار بيكيه.

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فتداعيات انتهاء العلاقة الأشهر لا تزال مستمرة، وبين القضاء والدعاوى والتكهنّات، نشرت صاحبة "واكا واكا"مقطع فيديو اعتبره البعض صادماً عبر حسابها في تويتر.

حذاء يدوس على قلب بشري

ويظهر في الفيديو رجل يرتدي حذاء وهو يدوس على قلب بشري بينما يسير وسط زحام، وأرفقته بتعليق: "لم أقل شيئًا أبدا ولكن الأمر مؤلم.. كنت أعرف أن هذا سيحدث".

وما إن وصل المقطع وسائل التواصل حتى انهارت التعليقات عليه، مؤكدين أنه إشارة واضحة لعلاقتها مع بيكيه وما آلت إليه الأمور بينهما.

"أصعب لحظة في حياتها"

يشار إلى أن شاكيرا كانت تحدّثت مؤخراً عن انفصالها عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، الذي وصفته بأصعب لحظة في حياتها خلال حوارها مع مجلة Elle.

كما كشفت أن الوضع كان حساساً لأن والدها كان يعاني من مشاكل صحية.

في حين شوهد بيكيه بعد 3 أشهر من الانفصال مع حبيبته الجديدة كلارا مارتي البالغة من العمر 23 عاما في حفل زفاف بكتالونيا إسبانيا.

وأعلن الثنائي انفصالهما في يونيو/حزيران الماضي، بعد علاقة استمرت أكثر من 12 عاماً وأثمرت طفلين.

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