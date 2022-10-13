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محمد رمضان الإسكندرية

3 دفعة واحدة.. هكذا رد محمد رمضان على إلغاء حفلاته

القاهرة- العربية.نت
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بعد حملة "غير مرحب بك" وإلغاء حفله بمحافظة الإسكندرية وعدة دول عربية أخرى، رأى الفنان محمد رمضان أن ما يجري عبارة عن "حملات ممنهجة ضده".

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وعبر حسابه الرسمي في إنستغرام، كتب محمد رمضان تدوينة عن الحملات الممنهجة ضده، وعلق عليها قائلاً: "ضريبة التميز.. ثقة في الله نجاح حراق".

إلغاء 3 حفلات دفعة واحدة

أتت هذه التطورات بينما كان من المقرر أن يقيم الفنان المصري حفلاً في محافظة الإسكندرية في الـ 7 من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى حفل في مدينة أربيل العراقية في الـ 27 من هذا الشهر، فضلاً عن حفل آخر في سوريا.

إلى أن أعلن عن إلغاء جميع تلك الحفلات دفعة واحدة.

أفلام ومسلسلات

وبعيدا عن الحفلات، ينشغل محمد رمضان بتصوير مسلسله الجديد "العمدة" الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

كما تعاقد رمضان مؤخرا على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال عام 2023.

إلى ذلك، يواصل "النمبر1" تصوير فيلم "على الزيرو" من بطولة نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وأعلن عن استعداده لتقديم أغنية مع النجمين أحمد عدوية ومحمد عدوية.

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