موسم الرياض فوق الخيال.. أصالة: عنا مفاجآت كتير

فور انتهاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة، وكشف المستشار تركي آل الشيخ أن النسخة الجديدة ستشهد العديد من الإمكانات والفعاليات الجديدة تحت شعار" موسم فوق الخيال"، تفاعل عدد كبير من نجوم الوطن العربي مع الخبر وغردوا على تويتر بالتهنئات.

ومن بين المغرّدات الفنانة السورية أصالة، التي هنأت بالحدث، وأعادت نشر مقطع فيديو يتضمن التفاصيل، وعلقت: "موسم الرياض عيد للفنون واحتفال للرّوح كلّ التّوفيق لكلّ صنّاعه"، ليرد عليها آل الشيخ في التعليقات مُحمساً الجمهور: "نقول لهم ايش عندك في موسم ولا نخليها مفاجاءه".

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فأعادت أصالة نشر التعليق قائلة: "خلّيها مفاجأه رغمّ إنّنا عنّا مفاجآت كتير وشو الأحلى وشو الأعلى النّاس حتقرّر.. الله يحفظك ويعينك ونطلع قدّ الرّهان"، ليرد عليها معاليه مُعلقًا: "صحيح كذا مفاجاءه".

خلّيها مفاجأه رغمّ إنّنا عنّا مفاجآت كتير وشو الأحلى وشو الأعلى النّاس حتقرّر .. الله يحفظك ويعينك ونطلع قدّ الرّهان https://t.co/Pu9PBzeAdE — Assala (@AssalaOfficial) October 12, 2022

موسم الرياض

يشار إلى أن موسم الرياض سيبدأ بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى يوم 22.

كما سيتم افتتاح منطقة جديدة تحمل اسم Boulevard World، تحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية.

وسيتضمن تيليفريك إلى بوليفارد الرياض سيتي يتسع إلى 3 آلاف زائر في الساعة، كما تم تطوير هذه المنطقة بإضافة إلى 12 مطعماً ومقهى جديداً.

إلى سيشهد بوليفارد الرياض سيتي 25 مسرحية عربية وعالمية جديدة، 7 منها سعودية، وحفلات أسبوعية طوال الموسم، سيكون هناك 15 منطقة في جميع أنحاء الرياض تستهدف جميع فئات المجتمع خلال موسم الرياض 2022.