نشرتها ثم حذفتها.. رسالة حب من طليقة الفيشاوي إلى عمر كمال

خلال الساعات القليلة الماضية، ترددت أنباء عن الزواج الوشيك لمطرب المهرجانات عمر كمال من سيدة الأعمال ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

أنباء الاستعداد للزواج أعادت الثنائي لتصدر الترند في مصر خصوصا بعد نشر ندى الكامل صورة على خاصية القصص القصيرة بموقع "Instagram" تضمنت رسالة حب خلال وجودها مع عمر كمال داخل سيارة.

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صورة وأغنية رومانسية

وظهرت ندى تجلس داخل سيارتها الفارهة وإلى جوارها مطرب المهرجانات عمر كمال، موجهة له رسالة جاء فيها: "وأديني بقيت أنا الكسبان"، وهي جزء من أغنية رومانسية للمطرب محمد حماقي بعنوان "راسمك في خيالي"، والتي تتضمن كلماتها "ياما حكيت عليك للناس وللأيام، قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام، وقالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان، راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان".

وفور انتشار أنباء زواجها من الفنان عمر كمال، حذفت الكامل الكثير من الصور عبر حسابها الأمر الذي أثار التساؤلات بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل علق مغني "بنت الجيران" على تلك الأنباء التي تتحدث عن قرب زواجه بـطليقة الفيشاوي قائلا "مش عاوز أتكلم عن الموضوع ده خالص".

طلاق مفاجئ

يذكر أن ندى كامل وهي كانت أعلنت بشكل مفاجئ عن وقوع الطلاق بينها وبين الفيشاوي، دون أية مقدمات أدت إلى هذا الأمر في الحادي والعشرين من ديسمبر 2021.

وكان الثنائي قد أثار الكثير من الجدل بسبب تصرفاتهما "الرومانسية" أمام عدسات الكاميرا في المناسبات الفنية والمهرجانات.

ولدى ندى الكامل ثلاث بنات، وهي سيدة أعمال في مجالي العقارات والأحذية.