وجه مادونا يثير صدمة.. وطبيب: خضعت لـ 9 إجراءات تجميلية

أثارت إطلالة النجمة العالمية مادونا مؤخراً، صدمة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف والغريب.

وظهرت ملكة البوب في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث بدت بشفة منتفخة وشعر وردي يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، وأنف مدبب.

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كما بدا وجهها مشدوداً بشكل كبير للخلف، وملامح فكها أصبحت حادة ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور إحسان علي الرئيس التنفيذي لـ Beverly Hills Concierge Doctor "إن مادونا خضعت لحوالي 9 إجراءات تجميلية منها عملية جراحية لشد في الوجه"، مشيرا إلى تغير شكل عينيها بسبب شد الجلد إلى الخلف، وفقًا لموقع "pagesix" الأميركي.

كما أشار الطبيب الذي يفتخر بعملائه من المشاهير مثل كيم كارداشيان، وكايلي جينر، وأريانا غراندي أن مادونا خضعت أيضا لعملية تجميل للأنف، مبيناً أيضا أنها حقنت مادة "البوتوكس" بشكل كبير لإخفاء التجاعيد والخطوط التعبيرية وحتى لإخفاء خطوط الفك.

ويعتقد الدكتور علي أن عظام وجنتي مادونا مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما كانت أصغر سناً وتبدو "أكثر بروزًا" ، وهو ما يعتقد أنه نتيجة خضوعها للحقن أو ما يسمى بـ"الفيلر".

كذلك قال إن ملكة البوب خضعت لعملية رفع للحاجب وقال "إذا قمت بالقياس من أعلى حاجبيها إلى أعلى خط شعرها، فإن تلك المسافة تكون أكثر من ثلاثة أصابع، وهذا يعني خضوعها لعملية رفع حاجب بعمل شقوق في مقدمة الشعر وبالتالي سيتم سحب خط الشعر إلى الوراء".

وتابع "أيضا يبدو أنها قامت بشفط دهون الذقن وشد لجلد الرقبة".

ووصف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مادونا، 64 عامًا، بأنها لم تعد تشبه نفسها مطلقاً.

في المقابل، دافع بعض المعجبين عن النجمة العالمية الفائزة بجائزة "غرامي"، قائلين إن على الناس الاهتمام بشؤونهم الخاصة والتوقف عن الحكم عليها.