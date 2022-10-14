زوج دنيا بطمة ينفي رفعها دعوى ضده.. "ما زلت أنتظرها"

بعدما تداولت أنباء عن رفع المطربة المغربية دنيا بطمة، دعوى ضد زوجها المنتج البحريني محمد الترك، تتهمه فيها بخيانة الأمانة والتهديد والابتزاز، خرج الأخير لينفي ذلك.
وكتب محمد الترك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستغرام"، أمس الخميس، "كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وزوجتي التي أعرفها لأكثر من 11 عاما لا تقدم على هذه الدعوى أو الخطوة، لأنه ليس من أخلاقها ولا تربيتها".
كما تابع "زوجتي سافرت إلى مكان بعيد وما زلت أنتظرها كي تعود، وسأبقى أنتظرها لأننا تعاهدنا ألا نترك بعضنا أبدا".
وأضاف "لكن مع الأسف أصبحت أتعامل مع شخص لا أعرفه أبدًا".
إلى ذلك، حددت محكمة الأسرة بمراكش يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدا لأولى جلسات قضية طلاق المغنية المغربية دنيا بطمة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بحسب ما نقلته مواقع محلية.
يذكر أن الترك كان حاول سابقاً إصلاح الأزمة التي نشأت بينه وبين دنيا بطمة برسالة، إلا أنه خرج ليؤكد لاحقاً وقوع الانفصال في أول سبتمبر الماضي.
وقال إن زواجه من دنيا بطمة استمر لعشر سنوات، تجاوزا خلالها العديد من العقبات والمشاكل، مشيرا إلى أن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين روجوا لشائعات أدت لانفصال الثنائي.
قرار بالاعتزال
وبعدها، اتخذ الترك قرارا جريئا وأعلن اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حدث.
في المقابل، تواصل بطمة التكتم وعدم الحديث حول انفصالها عن المنتج البحريني، إلا أنها كانت تمرر من حين لآخر رسائل مبطنة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل.
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