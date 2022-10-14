شاب على تيك توك يشغل المصريين.. الخالق الناطق سمير غانم

بعد سنة ونصف على رحيله، عاد طيف الفنان المصري الراحل سمير غانم للظهور مجدداً.

فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقاطع فيديو ظهر فيهم شاب مقلداً الراحل مستغلاً الشبه الكبير بينهما.

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ولفت الشاب أيمن الشريف الأنظار عبر حسابه بتطبيق تيك توك، بالفيديوهات التي قدّمها مقتبساً إياها من أعمال شهيرة للراحل.

وانتشرت المقاطع كالنار بالهشيم خصوصا بين محبي الفنان، تحت هاشتاغ: " #في_حب_سمير_غانم.

الشارب والتسريحة

يذكر أن حساب أيمن الشريف كان ظهر على تيك توك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، وبدأ في تقليد سمير غانم في إبريل/نيسان 2020، معتمدا على الشارب ونفس تسريحة شعر الراحل.

وغاب بعدها فترة عن تقليده، ليعود في بداية أكتوبر الجاري بفيديو من مسرحية "المتزوجون".

وسمير غانم من مواليد 15 يناير/كانون الثاني من عام 1937 محافظة أسيوط، ورحل عن عالمنا يوم 20 مايو/أيار 2021 عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض.