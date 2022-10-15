أحد نجوم "هاري بوتر".. وفاة روبي كولتراين عن 72 عاماً

توفي الممثل البريطاني روبي كولتراين، المعروف عالمياً بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر، عن 72 عاماً، على ما أعلنت وكيلة أعماله بليندا رايت الجمعة.

وفارق روبي كولتراين، واسمه الحقيقي أنتوني روبرت ماكميلان، الحياة الجمعة في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت باسكتلندا، بحسب رايت.

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"موهبة فريدة من نوعها"

كما أضافت: "كان لدى روبي موهبة فريدة من نوعها، إذ شارك مايكل غامبون (الذي كان أيضاً جزءاً من سلسلة "هاري بوتر" وأدى دور الأستاذ دمبلدور) رقماً قياسياً بعد فوزه بثلاث جوائز بافتا (جوائز الأفلام البريطانية) لأفضل ممثل" عن دوره في سلسلة "كراكر"، في أعوام 1994 و1995 و1996".

بدوره أشاد الممثل دانيال رادكليف الذي لعب دور هاري بوتر في السلسلة، بـ"أحد أطرف الأشخاص" الذين التقى بهم، واصفاً كولتراين بأنه "ممثل رائع"، وفق فرانس برس.

"كان ممثلاً استثنائياً"

فيما أشادت مؤلفة قصص "هاري بوتر" جاي كاي رولينغ، بـ"موهبته الرائعة". وكتبت عبر تويتر: "كنت محظوظة للغاية لمعرفته والعمل معه والضحك معه حتى البكاء".

كذلك كتب الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند على تويتر: "هذه خسارة مأساوية للعالم. كان ممثلاً استثنائياً صاحب موهبة لا تعرف حدوداً".

حصد إعجاب الأطفال

يذكر أن الممثل المولود في اسكتلندا، حصد إعجاب الأطفال في جميع أنحاء العالم لأدائه شخصية روبوس هاغريد، وهو شبه عملاق ذو لحية كثيفة يساعد الساحر الشاب هاري بوتر وأصدقاءه في مغامراتهم في مدرسة السحرة "هوغوارتس".

وفي الواقع، كان طول قامته 1,86 متر، لكن لأغراض الفيلم، أعطت المؤثرات الخاصة الانطباع بأنه أطول بكثير.

برز في منتصف التسعينيات

كما برز روبي كولتراين في منتصف التسعينيات بفضل دور إدي "فيتز" فيتزجيرالد، وهو طبيب نفساني يساعد شرطة مانشستر في المسلسل البوليسي البريطاني "كراكر".

كذلك شارك في التسعينيات أيضاً بفيلمين لجيمس بوند هما "The World Is Not Enough" و"GoldenEye"، من خلال دوره كرجل عصابات روسي وعميل سابق في الاستخبارات السوفياتية.