انزلقت بمنزلها.. إصابة شيرين بالرباط الصليبي

أصيبت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب بالرباط الصليبى، إثر تعثرها داخل منزلها وسقوطها على الأرض، ونقلت شيرين عبدالوهاب إلى المستشفى وبعد إجراء الإشاعات تأكد إصابتها بقطع في الرباط الصليبي يستلزم الخضوع لجراحة عاجلة.
وأوضح ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين، أن "النجمة المصرية أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها، وأجرت بعض الصور الإشعاعية التي أكدت إصابتها"، طالبا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية.
كما ذكرت مصادر أن شيرين عبد الوهاب تعمل على إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تسافر في غضون ساعات أو أيام قليلة للقيام بجراحة عاجلة لإصابة الرباط الصليبي. وتم التشديد على شيرين بعدم الإفراط في الحركة حتى اكتمال إجراءات السفر.
يذكر أن الإصابة جاءت لصاحبة "كلها غيرانة" في وقت كانت تستعد فيه لانطلاقة فنية جديدة بعد سنوات من الغياب عن الوسط الفني، كما أغلقت باب الأزمات مع زوجها السابق حسام حبيب بإعلان التصالح في القضايا المتبادلة بينهما.
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