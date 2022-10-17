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إلهام شاهين

إلهام شاهين: لهذا السبب "قلبي" هو أول عضو أتبرع به بعد وفاتي

وقالت: "الكُلى أو الكبد ممكن أتبرع بيهم وأنا صاحية، لكن القلب لازم يكون الشخص توفى"

العربية.نت
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أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة بوهبها أعضاء جسدها للتبرع لجميع المرضى الذين يحتاجون تلك الأعضاء.

وأوصت إلهام شاهين بأنها ترغب بالتبرع بالقلب، خلال لقاء لها على هامش تكريمها في حفل الموريكس دور، الذي أقيم أمس الأحد، مشيرة إلى أنها سوف تتبرع بالقلب أول شيء، هذا لأن والدتها الراحلة كانت تعاني من مرض القلب، ورحلت دون أن تجد متبرعا بالقلب ينقذها.

وقالت: "أول حاجة هتبرع بيها القلب، ولو كان ينفع أدي قلبي لحد كنت عملت كدا، كان نفسي أديه لأمي، لأنها توفت بمرض القلب، وكانت محتاجة حد يتبرع لها بالقلب، لكن مش سهل لأن القلب الشيء الوحيد اللي لازم نتبرع بي بعد وفاتنا، الكُلى أو الكبد ممكن أتبرع بيهم وأنا صاحية، لكن القلب لازم يكون الشخص توفى".

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