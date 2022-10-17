بعد أزمات تامر عاشور والشرنوبي.. من سارة الطباخ التي ظهرت بقضية "ضرب" شيرين؟

هاجم محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين، المنتجة سارة الطباخ بسبب دعمها لحسام حبيب، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يبرز اسم سارة الطباخ في صراع مع النجوم، خصوصاً بعد أزمتها مع الفنان تامر عاشور ومع محمد الشرنوبي وإلغاء الحفلات الخاصة به ووصول النزاع إلى المحاكم.

وظهرت المنتجة سارة الطباخ صديقة شيرين ومديرة أعمالها، والفنان حسام حبيب طليق الفنانة، أمام المستشفى الذي توجد به للاطمئنان على حالتها الصحية.

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وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد قررت إنهاء تعاونها مع مدير أعمالها كريم الحميدي، لتختار بدلاً منه المنتجة سارة الطباخ لتتولى المسؤولية وذلك بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

وتولى إدارة أعمال شيرين أكثر من شخص على مدار مشوارها الغنائي، وكان آخر ظهور للإعلامي والمنتج كريم الحميدي كمدير لأعمالها في شهر ديسمبر الماضي، عندما أوضح حقيقة حلق شعرها بعد تعرّضها إلى الضرب من زوجها السابق حسام حبيب.

مفاجأة مدوية

وكان شقيق شيرين كشف عن مفاجأة صادمة، حينما ادعى أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام حبيب، وأنها قامت باستئجار شقة في منطقة التجمع حديثاً "من أجل تعاطي المخدرات بصحبة حسام حبيب"، حسب زعمه.

وفيما يخص دخولها إلى المستشفى، أكد محمد عبد الوهاب أنه أدخلها إلى المستشفى بشكل إلزامي حيث إنها "غير مؤهلة ولا بد من علاجها". وأضاف أن مدير المستشفى متواجد في النيابة العامة ومعه كافة الأوراق والتحاليل التي تثبت هذا الأمر.

وأشار إلى أنه لم يقم باصطحابها إلى المستشفى، وإنما حضرت لجنة مختصة من أجل اقتيادها إلى المستشفى.

فيديو من أمام المستشفى

وكشفت بعض وسائل الإعلام المصرية عن مقطع فيديو ظهرت فيه سارة وحبيب أمام المستشفى وهما يناديان على شيرين عبدالوهاب.

وذكر البرنامج أن شيرين ظهرت وهي تشير من "شباك" غرفتها لطليقها حسام حبيب وللمنتجة سارة الطباخ اللذين كانا ينتظرانها خارج المستشفى التي نقلها إليه شقيقها لعلاجها من تعاطي المخدرات كما ذكر للعديد من مواقع التواصل المصرية.

هتفا باسمها أمام المستشفى

وطلبت منهما أن يخرجاها من المستشفى، وهتفا باسمها وأشارا لها أنهما سيقومان بإخراجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وتعرضت شيرين عبدالوهاب، مؤخرا، للضرب المبرح على يد شقيقها محمد، وذلك بعد تنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضد طليقها حسام حبيب. وتخضع شيرين في المستشفى حالياً للعلاج بعد تلك الواقعة، وأيضا بعد إصابتها بالرباط الصليبي.

وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة ضد محمد عبدالوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

وانتشرت في الساعات الماضية أخبارًا تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها، أدى إلى إصابتها برباط صليبي.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد مصير الحفل حتى الآن.