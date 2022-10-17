مطربة تمنت أن تضربها.. كيف تفاعل البعض مع أزمة شيرين؟

موجة واسعة من الجدل أثارتها أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، المحتجزة داخل مستشفى للصحة النفسية، بعد أن تدخلت عائلتها وأجبرتها على دخول المستشفى للعلاج من الإدمان.

روايات متناقضة تشهدها الأزمة بين عائلة تؤكد على تعاطي المطربة للمخدرات، فيما ينفي محاميها الأمر ويتهم شقيقها بالتعدي عليها وضربها واقتيادها إلى المستشفى.

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عدد من النجوم تفاعلوا مع أزمة زميلتهم، في ظل الأخبار المنتشرة والحديث الدائر، البعض عبر عن حزنه بسبب ما تتعرض له شيرين، ومن بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت عبر "فيسبوك" قائلة "يا عيني عليكي يا بنتي إيه اللي بيحصلك ده.. يا وجع القلب ليه الفضايح؟".

فيما كان لمنة شلبي تعليق على أزمة صديقتها رغم تواجدها في لبنان من أجل استلام جائزة عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

منة شلبي تلقت سؤالا عن أزمة شيرين، فأجابت قائلة "سيبوها في حالها.. وادعولها"، وطلبت الفنانة المصرية من الجميع التفكير في موهبة شيرين الفنية وأنها إنسانة ومن الممكن أن تصيب أو تخطئ، وبالتالي لا يلتزم الفنان أن يكون رسولا إلا فيما يخص نقل فنه فقط.

وفي النهاية أكدت منة شلبي أن الأمر خاص للغاية ولا يجوز الحديث فيه، لتنتهي المقابلة عند هذا الحد، فيما كان تعليق الشاعر الغنائي تامر حسين يتحدث عن الموقف الصعب الذي يتعرض له الفنان حينما تكون حياته الخاصة وأزماته الشخصية هي التي يتم تصديرها، بدلا من فنه الذي عليه أن يركز فيه ويتفرغ له.

واختتم تعليقه قائلا "ربنا يسترنا جميعا ويعافي أي حد من أي ابتلاء.. الواحد بيحزن والله من اللي بيشوفوا واللي بيسمعه"، لينهي تعليقه على الأزمة.

التعليق الأغرب جاء من المطربة المصرية إيناس عز الدين التي كتبت لتؤكد أنها من شدة حبها لشيرين عبد الوهاب تريد أن تمسك بها وتظل تضربها حتى تعود إلى رشدها، حيث تشعر بغصة كبيرة مما يحدث مع شيرين، معتبرة أن حسام حبيب استغلها واستنزفها وهدمها معنويا ونفسيا وصحيا.

الفنانة وفاء عامر كانت لديها تدوينة تعلق فيها على الأزمة، مؤكدة أن شيرين لم تجد قلبا حولها يحبها، ولابد عليها أن تعيد نفسها وتقف على قدمها، وفي ذلك الوقت ستكون أقوى بكثير، وتمنت من الله أن يفك كربها.