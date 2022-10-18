أصالة عن شيرين: تمر بمحنة صعبة.. لكنها بطلة كالعادة

في حين تواجه المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب أكبر أزمة تمر بها بعد اعلان شقيقها ووالدتها إدمانها على المخدرات وخضوعها للعلاج منه، عبّرت زميلتها السورية أصالة عن حزنها الشديد وألمها لما تمر به النجمة الشهيرة.

وكتبت "صاحبة "آسفة" على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر: "مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها".

مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها #شيرين_عبدالوهاب — Assala (@AssalaOfficial) October 17, 2022

مادة اعلانية

وكان محمد شقيق شيرين عبد الوهاب، أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب زعم أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام حبيب، مشيرا إلى أنها تتعامل "مع عصابة" مكونة من طليقها وكذلك المنتجة سارة الطباخ.

وفيما يخص دخولها إلى المستشفى، أكد محمد عبد الوهاب أنه أدخلها إلى المستشفى بشكل إلزامي حيث إنها "غير مؤهلة ولا بد من علاجها".

كذلك، دخلت والدته على خط الأزمة في نفس المداخلة التلفزيونية واستنجدت بالجميع من أجل "إنقاذ" ابنتها من حسام حبيب وسارة الطباخ.

يذكر أن هذه الأزمة جاءت بعد يوم من إصابة شيرين عبدالوهاب بالرباط الصليبي حسب ما أعلن مدير أعمالها ميمي فؤاد، ليتبين لاحقاً أنها كانت في مستشفى الأمراض النفسية للعلاج من الإدمان حسب ما زعم شقيقها الذي أشار إلى أنه حاول إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام لحماية شقيقته إلا أنه ادعى أن حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ وراء نشر أخبار النجمة المصرية في محاولة منهم لإخراجها من المستشفى، حسب زعمه.

وكانت شيرين قد أعلنت تصالحها وتنازلها عن جميع القضايا مع طليقها حسام حبيب قبل ذلك بأيام قليلة في مفاجأة صدمت جميع محبيها ومتابعيها.