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كريم مدحت
كريم مدحت

بعد أيام من طرح آخر أغنية.. وفاة مطرب مصري عن 22 عاماً

دبي - العربية.نت
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توفي مطرب الراب المصري كريم مدحت، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 22 عاما، إثر حادث سير أليم في مدينة العبور، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

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مطربو الراب ينعونه

وحرص عدد كبير من مطربي الراب على نعي كريم مدحت، منهم ويجز و"أبويوسف"، حيث نشر عبر خاصية الإستوري على "إنستغرام"، صورة للشاب الراحل، وعلق قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله أخونا وزميلنا كريم مدحت، ادعوا له بالرحمة".

آخر أغنية

بدأ الراحل كتابة وصناعة الأغاني في 2018، ليطرح 16 أغنية، آخرها "جاية في بالي" التي صدرت يوم 6 أكتوبر الماضي.

ولد مطرب الراب كريم مدحت في 2 يوليو عام 2000 بالقاهرة، وبدأ مسيرته في عالم الراب باسم Red Eye، ومن أشهر أغانيه "الغلطة، كلاكس، اركن، تعابين، إيفرست".

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