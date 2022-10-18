بعد أيام من طرح آخر أغنية.. وفاة مطرب مصري عن 22 عاماً

توفي مطرب الراب المصري كريم مدحت، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 22 عاما، إثر حادث سير أليم في مدينة العبور، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

مطربو الراب ينعونه

وحرص عدد كبير من مطربي الراب على نعي كريم مدحت، منهم ويجز و"أبويوسف"، حيث نشر عبر خاصية الإستوري على "إنستغرام"، صورة للشاب الراحل، وعلق قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله أخونا وزميلنا كريم مدحت، ادعوا له بالرحمة".

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آخر أغنية

بدأ الراحل كتابة وصناعة الأغاني في 2018، ليطرح 16 أغنية، آخرها "جاية في بالي" التي صدرت يوم 6 أكتوبر الماضي.

ولد مطرب الراب كريم مدحت في 2 يوليو عام 2000 بالقاهرة، وبدأ مسيرته في عالم الراب باسم Red Eye، ومن أشهر أغانيه "الغلطة، كلاكس، اركن، تعابين، إيفرست".