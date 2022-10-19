أزمة شيرين عبد الوهاب تتفاعل.. هذا ما طلبته عائلتها

فيما لا تزال أكبر أزمة تمر بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستقطب الأضواء، أصدرت عائلتها بياناً طالبت فيه بعدم الحديث عن الأمر.

ودعت العائلة الجميع بالالتزام بما صدر عن النيابة العامة بعدم نشر أية أخبار أو تصريحات في الوقت الحالي عن الأزمة.

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كما طلبت من الصحافيين ووسائل الإعلام الالتزام بأمر النيابة، موجهين لهم الشكر على الدعم والاهتمام.

فيما انضم محامي شيرين إلى الأسرة، وأصدر بياناً أكد فيه أنه سيتتقدم بطلب إلى النائب العام من أجل منع نشر أية أخبار تتعلق بالقضية حتى الانتهاء من التحقيقات، مع معاقبة من يخالف ذلك، خاصة وأن الفنانة أصبحت مادة دسمة للإعلام، ولا بد من الحرص على مشاعر بناتها.

تعاطي المخدرات

يذكر أن أسرة الفناة كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مع إعلانها إدخال شيرين إلى مستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

واستغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذ شيرين من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، باعتبارهما من يحرضانها على تعاطي المخدرات.

يشار إلى أن ما تمر به شيرين بات تسيطر على اهتمام الرأي العام المصري والعربي، مع دخول أكثر من طرف إلى الأزمة، فيما تظل بطلتها هي الوحيدة الغائبة، خاصة وأنها متواجدة في المستشفى دون أن يسمح لها بإجراء اتصالات مع أحد.