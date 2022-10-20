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محمد رمضان (أرشيفية من فرانس برس)

بصابونة من ذهب.. محمد رمضان يثير الجدل مجدداً

العربية.نت
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لا ينفك الفنان المصري محمد رمضان يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي جديده، نشر مقطع فيديو على إنستغرام الأربعاء يظهر قيامه بفتح علبة تحتوى على صابونة، قال إنها من الذهب الخالص عيار 24، ليستخدمها في غسيل وجهه.

أغلى صابونة في العالم

وأضاف أن الصابونة المصنوعة من الذهب وصلت إليه هدية من أحد الأشخاص، قائلاً: "النهار ده جاتلي أغلى صابونة في العالم، صابونة ذهب عيار 24 عشان أغسل بها وجهي".

فيما انهالت الانتقادات الحادة عليه حيث اعتبره البعض يتباهي بما يتمتع به من رفاهيات.

معجون من ذهب

يشار إلى أن محمد رمضان اعتاد على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائماً ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يراها البعض "مستفزة".

وقد نشر، في وقت سابق، مقطع فيديو مشابهاً، ظهر فيه وهو يغسل أسنانه بمعجون من ذهب "عيار 24".

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