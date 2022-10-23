صاحب واقعة "محل الكشري" بضيافة أحمد العوضي.. ومفاجأة

بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، يظهر عامل نظافة رفض أحد المطاعم استقباله، دخل الفنان المصري أحمد العوضي خط الأزمة.

فقد وجّه "الخديوي" أو كما بات معروفاً بسبب شخصيته في مسلسله الرمضاني الأخير، رسالة عبر حسابه في فيسبوك للعامل، داعياً إياه إلى مأدبة عشاء.

مادة اعلانية

وقال العوضي: "متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض".

وبالفعل، استضاف الفنان عامل النظافة، الذي بات يعرف بـ"صاحب واقعة محل الكشري"، ونشر صورة له معه داخل أحد المطاعم، معلقاً عليها: "أخويا محمد الجدع"، مضيفاً: "محمد هيستلم شغله بعد بكره سائق نقل (شغلته الأساسية) في مطعم أسماك".

بلبلة واسعة

يشار إلى أن فيديو الواقعة كان أثار بلبلة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر عامل النظافة وهو يحمل وجبته في يده، بعد أن وثقت الكاميرا ما دار بينه وبين مدير المحل.

وبقي العامل ينتظر وقتا خارج المطعم إلى أن قام المسؤول بطرده.

بالمقابل، أصدر المطعم بيانا أكد فيه أنه قام بالتحقيق بما حدث، معتبر أنه "سوء تفاهم"، مؤكداً قيام إدارة المطاعم بمعاقبة الموظف المسؤول.

إلى ذلك، يستعد الفنان أحمد العوضي لخوض بطولة فيلمه الجديد "البلدوزر" الذي من المقرر بدء تصوير أولى مشاهده في لاس فيغاس الأميركية.