محمد رمضان لمؤسس فرقة مياس اللبنانية: أنت "نمبر ون"

فيما لا يزال يلفت الانتباه بالعديد من مواقفه الجدلية، كشف الفنان محمد رمضان عن لقائه بنديم شرفان مؤسس فرقة "مياس" اللبنانية التي حصدت لقب برنامج "America's Got Talent" التلفزيوني في موسمه الـ 17.

"نمبر وان"

وظهر رمضان في فيديو نشره عبر حسابه على "Instagram" مع نديم شرفان وهو يقول عنه إنه "نمبر ون" ليرد عليه نديم ويؤكد أنه هو الرقم واحد، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية التعاون بينهما.

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وحصلت فرقة الرقص اللبنانية على أعلى نسبة تصويت خلال نهائي "America's Got Talent"، لتفوز بجائزة قدرها مليون دولار وفرصة لأداء عرض بارز في فندق وكازينو "الأقصر لاس فيغاس".

فرقة مياس والباز الذهبي

كما لفتت فرقة "ميّاس" انتباه أميركا لأول مرة خلال مرحلة تجارب الأداء، مما أكسبها الباز الذهبي بعد إشادة لافتة من أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير، وبالأخص من قبل الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا.

وخلال العروض الحية، قدمت المجموعة أداء أبهر الجميع ما أتاح لها الانتقال إلى المرحلة النهائية، ووصفه عضو لجنة التحكيم البريطاني سيمون كويل بأنه "سيغير العالم".

يذكر أن رمضان يتواجد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت حيث يواصل تصوير مسلسل "العمدة" الذي ينافس به في السباق الرمضاني 2023.