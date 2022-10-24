علاقة سامة.. شقيق شيرين ينشر فيديو لها تتحدث عن حبيب

لا تغيب أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هذه الأيام عن عناوين الأخبار والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الأزمة الأخيرة الكبيرة التي ألمت بها.

وفي جديدها أن نشر شقيقها محمد مقطع فيديو من مداخلة سابقة للفنانة الغائبة وهي تتحدث عن أزماتها مع طليقها حسام حبيب في أحد البرامج التلفزيونية.

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علاقة سامة

وعبر حسابه الشخصي في فيسبوك، شارك محمد المقطع معلقا عليه: "فعلا علاقة توكسيك.. Toxic، أي علاقة سامّة"، في إشارة منه إلى تفاصيل زواج شيرين من حسام حبيب.

أتت هذه التطورات في حين لا تزال تفاصيل الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب غائبة تماماً، رغم كل مناشدات جمهورها ومحبيها للاطمئنان عليها.

البطلة غائبة

وكل ما بات معروفا عنها اليوم أنها محتجزة في مستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

وبينما أعلنت العائلة ذلك قبل أيام، أفادت معلومات أخرى بأن شقيق شيرين كان اعتدى عليها بالضرب المبرح نتيجة تنازلها عن بلاغاتها ضد طليقها حسام حبيب، بعد أن رد الأخير لها جميع متعلقاتها.

وفي معلومات أخرى تردد أن شيرين حررت محضرا ضد شقيقها، بعد احتجازها بأحد المستشفيات دون إرادتها، إلى أن طالب المستشار ياسر قنطوش محضرا ضد الأخ، طالب فيه أيضا بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى حتى تتضح الصورة.

يشار إلى أن قضية شيرين أضحت مركز اهتمام الشارع المصري والعربي، مع دخول أكثر من طرف على خط الأزمة، فيما ظلت بطلتها الوحيدة الغائبة، خاصة أنها في المستشفى ولا يسمح لها بالتواصل مع أحد.