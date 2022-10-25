دينا: أُعجبت بشدة بلقب "حافية القدمين" الذي أطلقوه عليّ

في رمضان الماضي كانت متألقة بدور "فريدة" في مسلسل "ملف سري" الذي حقق نجاحا كبيرا، وكانت لها مشاركة سينمائية بسيطة في فيلم "الدعوة عامة"، ولكن مؤخرا اتجهت لمشروعها الخاص، والذي بدأت تكشف العديد من تفاصيله خلال الأيام القليلة الماضية. هذا بالإضافة إلى تأكيدها على إطلاقها مشروعها الخاص الذي يعتبر بعيدا كل البعد عن مشوارها الفني الطويل، حيث تحدثت عنه الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا في حوارها مع "العربية.نت"، مؤكدة أنها سعيدة بتلك الخطوة، كما أعربت عن مدى أهميتها بالنسبة لها، وعن جديدها في عالم الفن ما بين السينما والدراما.

*انتشرت العديد من الأخبار حول مشروع جديد تعملين عليه.. حدثينا عنه؟

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**بالفعل أستعد لإطلاق مشروعي الخاص خلال أيام، وهو عبارة عن خط أزياء يحمل اسمي، وسيتم الترويج له عبر الإنترنت، فقد كنت أقوم بالعديد من التحضيرات اللازمة له منذ فترة طويلة، وأتمنى أن يعجب الجمهور عند إطلاقه، خاصة أنني بذلت مجهودا كبيرا لأقدم أفضل التصاميم من الملابس.

*هل معنى ذلك أن خط الأزياء سيكون من تصميمك أيضا؟

**بالتأكيد، وبالمناسبة تجربة تصميم الملابس ليست بالجديدة علي، فأنا دائما أقوم بتصميم ملابسي، خاصة بدل الرقص الخاصة بي، ولكن الجديد في هذا المشروع هو أنني لأول مرة أقوم بتصميم الملابس لغيري، لذلك كنت حريصة على تقديم تصاميم مختلفة لكي ترضي جميع الأذواق.

*اسمك كثيرا ما يكون مصحوبا بإشاعات، ومنها إطلاق قناة للرقص الشعبي؟

**أنا في الأساس ضد فكرة إطلاق قناة متخصصة للرقص الشرقي، فالناس ستمل من الرقص 24 ساعة، والقنوات المتخصصة تحتاج لتفرغ تام لإدارتها وأنا لا أملك هذا التفرغ لإدارة قناة للرقص الشرقي. كما أن قناة "التت" كانت متعسرة كما سمعت، كما أنني لم أشاهد تلك القناة مطلقا، ولا أعرف المحتوى الذي تقدمه، ولكنني في المجمل ضد فكرة إطلاق قناة متخصصة للرقص لأن المشاهد المصري "بيزهق بسرعة" لذلك فهو أمر غير وارد على الإطلاق.

*انتشر لقب "الراقصة حافية القدمين" عليك.. فهل أعجبك؟

**في العادة لا أركز على الألقاب التي يتم إطلاقها علي، ولكن هذا اللقب أعجبني بشدة، فأنا أحب الإحساس بالطبيعة، وأنا أسير "حافية" وأشعر بالأرض من تحتي، ولهذا أحرص خلال رقصي ألا أرتدي شيئا في قدمي.

*ظهورك في السينما أصبح ضئيلا جدا في الفترة الماضية؟

**أبحث عن الجديد والمختلف دوما في السينما، ولذلك لم أغب عنها حيث ظهرت كضيف شرف في أحد المشاهد بفيلم "الدعوة عامة" والذي عرض في موسم الصيف، مع مجموعة كبيرة من النجوم الذين أحبهم وتشرفت بالعمل معهم، كما سعدت بردود الفعل حول العمل الذي حققه من نجاح مع الجمهور.

*انتهيت مؤخرا من تصوير فيلم "جوزني" مع عدد كبير من الفنانين.. حدثينا عنه

**بالفعل انتهيت من تصويره وسعيدة بالعمل مع هذا الفريق المتميز، حيث ينتمي لنوعية اللايت كوميدي، وأقدم من خلاله شخصية مختلفة تماما عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل، وستكون مفاجأة كبيرة في الفيلم. تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول شاب يدعى "فارس" ويقع في حب فتاة تدعى "ليلى" بجنون. ولكن بعد أن تقع عليه تعويذة يفشل في التعبير عن مشاعره تجاهها، ما يتسبب في سوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة بينهما.

*وماذا عن التعاون لأول مرة مع المخرج عصام نصار؟

**سعيدة جدا بالتعاون مع المخرج عصام نصار، فقد تحمست للعمل معه بعد جلسات العمل التي جمعت بيننا بسبب رؤيته المختلفة لتقديم عمل فني ناجح، وأنتظر عرض العمل حتى أعرف رأي الجمهور فيه.

*قدمت في رمضان الماضي دورا مختلفا لم تقدميه من قبل.. حدثينا عنه

**بالفعل مع شخصية "فريدة" في مسلسل "ملف سري"، وقد سعدت بالأصداء الإيجابية التي تلقيتها عن الشخصية كونها مختلفة عن سابق أدواري في الدراما التلفزيونية، فالعمل كان يضم عدة حكايات، مبينة أن كل شخص في المسلسل لديه حكايات تجعل المشاهد يركز معه ويتابعه باستمرار. فالمسلسل عرض أحوال الأشخاص في عام 2013 ولم يركز على الحكومات والأحداث السياسية، ولكن الأشخاص وكيف تصرفوا خلال هذا العام، مؤكدة أن المسلسل يعرض فكرة أن القضاء سلطة عليا وتنتصر دائما.

*ماذا عن دورك في مسلسل "نقل عام"؟

**أحداث المسلسل كانت تدور في إطار اجتماعي، حيث قدمت دور زوجة الفنان محمود حميدة، بحسب الأحداث، والحقيقة السيناريو كُتب بحرفية شديدة، وتضمن قصصا اجتماعية تهم كل مواطن، وعن نفسي تحمست له ولطبيعة دوري لاختلافه عن سابق أدواري، كما أنني سعدت بالتعاون مع شركة "فنون مصر" لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز بعد نجاحي معهما في 3 مسلسلات، وهم "الطوفان"، و"الأب الروحي"، و"رحيم"، فأنا أعتز بمشاركتي في هذه الأعمال التلفزيونية.

*هل هناك عمل جديد تحضرين له خلال الفترة القادمة؟

**أقوم حاليًا بقراءة العديد من السيناريوهات المختلفة سواء على مستوى الدراما أو السينما لكني لم أستقر على العمل المقبل، فهناك أكثر من سيناريو لموسم رمضان ولكني مازلت في مرحلة القراءة.