هذه رسالة ليلى علوي لشيرين عبدالوهاب.. وابنتيها

دعم كبير تلقته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب في محنتها الأخيرة، حيث تتواجد في إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإدمان على المخدرات.

وفي هذا السياق، قامت الفنانة المصرية ليلى علوي بأمر لافت تجاه زميلتها وأعلنت عنه من خلال حسابها على "انستغرام"، بعد أن نشرت صورة لشيرين ووجهت إليها رسالة.

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الفنانة المصرية قالت في رسالتها: "شيرين عبد الوهاب قامة فنية واسم مهم جدا في مجال الطرب.. من أول معرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي لقلبك الطيب والخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة".

وتابعت ليلى علوي حديثها قائلةً: "لكن دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وبقيتي أغلى وأغلى.. وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول.. أنا واثقة جدا من ده".

وأعلنت بعدها الفنانة المصرية عن أمر هام يتعلق بابنتي شيرين عبد الوهاب، حيث تابعت قائلةً: "لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على راسنا.. وعيلتي هي عيلتك.. بنحبك أوي".

وهذه الرسالة هي الأولى من نوعها التي يتطرق فيها زملاء شيرين عبد الوهاب إلى ابنتيها، خاصةً وأن والدة شيرين كشفت من قبل أن الطفلتين تعيشان بصحبة خالتهما بعد ما حدث لشيرين وإلزامها بدخول مستشفى من أجل العلاج.