حسام حبيب بورطة جديدة.. إعلامي كويتي: هددني بسبب شيرين

تتصدر أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية، إثر الأزمة التي تمر بها، وسط اتهامات لزوجها السابق حسام حبيب بضربها ودفعها لتعاطي المخدرات.

ووسط هذه الضجة، يبدو أن حسام حبيب في ورطة جديدة بعد أن كشف الإعلامي الكويتي طلال الفصام عن تعرضه للتهديد من قبله بعدما تحدث عن شيرين واختفائها سابقاً.

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وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه تحدث في إحدى حلقات برنامجه عن شيرين واختفائها وطريقة تعامل طليقها السيئة معها بناء على مصادر مقربة من الطرفين، مضيفاً أنه تعرض للتهديد من قبل حسام بالضرب والانتقام، وفق مواقع مختصة بالفن.

"خيرتها بيني وبين المخدرات"

يذكر أن حسام حبيب كان أجرى قبل أيام مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر" للرد على الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية في أزمته مع طليقته.

وأكد حينها أنه كان على علم بإدمان شيرين منذ فترة وخيّرها بين الاستمرار في الإدمان أو خضوعها للعلاج واستمرار زواجهما. وأردف: "مليش علاقة بالموضوع وهو ده كان سبب خلافنا، خيرتها بيني وبين المخدرات، لكنها ظلت في نفس الوسط، ورفضت السماع لنصيحتي وهذا سبب طلاقنا".

والدتها استنجدت

يشار إلى أن والدة شيرين كريمة أبو زيد، كانت استنجدت بالإعلام من طليق ابنتها. واتهمته في تصريحات ببرنامج "الحكاية" أنه يتعاطى المخدرات مع شيرين، مؤكدة أنها طلبت من ابنها محمد إنقاذ أخته.

بدوره، اتهم محمد صراحة حسام حبيب بدفع شقيقته للإدمان من أجل استغلالها مادياً هو ومجموعة من أصدقائهما.