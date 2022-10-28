عاصي الحلاني: هؤلاء الخمسة هم نجوم الأغنية الخليجية

قال الفنان عاصي الحلاني إن فكرة الديو الغنائي "حبيبي" التي سجلها وصورها مع ابنه الوليد أراد من خلالها تقديم عمل غنائي مختلف عن أعماله الغنائية السابقة.

وأضاف لـ"العربية.نت" أنه يحضّر ألبومه الجديد الذي يتضمن 8 أغنيات والمقرر طرحه أواخر العام الحالي.

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لا يتوقف عند اللهجات

كما أوضح صاحب "يا ميمة" أنه يختار الأغنية حين تعجبه الكلمة واللحن والمضمون، ولا يقف عند اللهجة، فهو أولاً وأخيراً يغني بلهجة عربية سواء كانت لبنانية أو مصرية أو خليجية أو غيرها.

الفلكلور اللبناني

وأشار إلى أنه استطاع إيصال الفلكلور اللبناني إلى العالم العربي من خلال أغنياته التراثية التي قدمها.

إلى ذلك، قال الحلاني إنه يعتبر كل البلاد العربية وطنه الثاني، مؤكدا أن مصر هي هوليوود الشرق فهو يستعد لإحياء حفل غنائي الليلة في دار الأوبرا المصرية.

ووصف الأغنية الخليجية بأنها "رائدة" وموجودة بقوة على الساحة الفنية، مؤكدا أن هناك أسماء كبيرة تمكنت من توصيل الأغنية الخليجية إلى العالم بإحساسهم وأصواتهم، "كطلال مداح ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبدالله رويشد وراشد الماجد وغيرهم".