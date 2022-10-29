مفاجأة إليسا في موسم الرياض.. شاهد الاحتفال بعيد ميلادها

فوجئت النجمة اللبنانية إليسا بالاحتفال بعيد ميلادها خلال الحفل الذي أحيته أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ووثق فيديو نشرته "روتانا لايف" على تويتر لحظة الاحتفال بإليسا، التي تفاجأت عند ظهور قالب حلوى كبير بحروف اسمها على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
محمد عبده أرينا يحتفل بميلاد ملكة الإحساس إليسا بمشاركة جماهيرها بحفل الليلة 🎂❤️— Rotana Live (@RotanaLive) October 28, 2022
كل عام وأنتِ بخير@Turki_alalshikh@salhendi @elissakh@RiyadhSeason#إليسا_في_الرياض#موسم_الرياض #روتانا_لايف pic.twitter.com/2sBXcXiJcm
فيما شكرت كل القائمين على هذه المفاجأة، قائلة: "شو حلو أني عم بحتفل بعيدي معكم اليوم"، ثم قامت بتقطيع الحلوى.
رسالة خاصة لشيرين
وخلال الحفل حرصت إليسا على توجيه رسالة خاصة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لدعمها في محنتها الأخيرة. وقالت: "أريد تقديم تحية ودعم لشيرين من خلالكم، بأغنية لنخبرها بأننا نحبها ونتمنى أن تعودي بيننا لأنك فنانة مهمة جداً، وموقفك الآن (مش فظيع)"، وفق مواقع مختصة بالفن.
ثم غنت أغنية "مشاعر" التي قدمتها شيرين عام 2013، كشارة مسلسل "حكاية حياة" من بطولة النجمة غادة عبد الرازق وطارق لطفي وأحمد زاهر وروجينا ومي عمر، ومن إخراج محمد سامي.
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