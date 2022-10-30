سر تخبئه "الغرفة 207".. ساعات ويكشف

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دراما الغموض والتشويق، من خلال مسلسل "الغرفة 207" الذي يعرض عبر منصة "شاهد VIP".

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي، حيث تتمحور حول الغرفة 207 في فندق "لونا".

مادة اعلانية

ووفق الأحداث، يبدأ "جمال" عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق، وبعدها تنطلق العديد من الأحداث المريبة التي ترتبط بتلك الغرفة، ليحاول بعدها كشف غموض ما يجري فيها، بعد أن يسمع العديد من الشائعات التي ترتبط بها.

كما يلعب محمد فراج دور "جمال الصواف" وهي الشخصية الرئيسية في القصة، وهو ما عبر فراج عن سعادته به، مشيرا إلى أن الأحداث تعتمد على أبطال رئيسيين.

سر الغرفة

فيما يظهر ضيوف الشرف وهم نزلاء يقيمون في الغرفة 207، ولكل منهم قصة تطور نتيجة السر الذي يدور في الغرفة.

أما ريهام عبد الغفور، فتلعب في المسلسل دور جديد لم يسبق لها أن قدمته من قبل، في ظل ما يحيط به من عالم الماورائيات، حيث أوضحت أنها تقدم شخصية "شيرين" التي تظهر بشخصيتين مختلفتين، الأولى تبدو حقيقية وواقعية، أما الثانية فهي مختلفة كليا، مشيرة إلى أن "شيرين" هي السبب الرئيسي وراء ما يجري في الغرفة 207، وهي المصدر الأساسي للرعب والتشويق في العمل.

فيما يمثل المسلسل عودة ناردين فرج مرة أخرى إلى "MBC" ولكنها هذه المرة كممثلة وليست كمذيعة، حيث تقدم دور "سارة" التي تعمل إلى جوار محمد فراج في الفندق، وتحاول معه فهم حقيقة ما يجري في الغرفة.

أولى الحلقات تنطلق قريباً

يشار إلى أن المسلسل مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتولى المؤلف تامر إبراهيم كتابة السيناريو والحوار، وهو من إخراج محمد بكير.

أما البطولة الخاصة فعادت إلى محمد فراج وريهام عبد الغفور، وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان.

وتنطلق أولى حلقات العمل في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.