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شيرين عبدالوهاب - صورة من حسابها في انستغرام
شيرين

محامي شيرين غاضب ويهدد بإتخاذ إجراءات رادعة

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، بيانا للرد على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة شيرين أو سفرها خارج مصر

القاهرة - أحمد الريدي
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لم تسلم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الشائعات، على الرغم من تواجدها في المستشفى للعلاج من إدمان المخدرات، وانقطاع أي وسيلة تواصل تجمعها بوسائل الإعلام والأصدقاء.

وطاردت العديد من الشائعات شيرين، ما تسبب في غضب محاميها وتهديده باللجوء للأساليب القانونية من أجل ردع مروجي هذه الشائعات.

وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، بيانا للرد على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة شيرين أو سفرها خارج مصر، وإطلاق التهم والشائعات بشأنها.

بيان محامي شيرين
بيان محامي شيرين

وأهاب محامي شيرين بالجميع عدم تناول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار حول شيرين وحالتها الصحية.

وهدد محامي شيرين بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بحق شيرين بدون مستند أو دليل، وبدون مراعاة لحرمة الحياة الخاصة للفنانة.

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وفي ظل بحث جمهور شيرين عن معلومات حول مطربتهم المفضلة، ومستجدات حالتها الصحية، يصطدم الجميع بالتكتم الذي تفرضه العائلة والمستشفى، وهو ما يجعل البعض يتعرض للخداع من قبل مروجي الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

شيرين أدخلت للمستشفى بإلزام من عائلتها بسبب إدمان المخدرات، وهو الأمر الذي ورطها في مشاكل عدة، لكنها باتت الآن تحصل على العلاج بشكل منتظم لتجاوز الأزمة.

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