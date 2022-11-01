بشرى سارة عن شيرين.. حفل غنائي مرتقب في هذا التاريخ!

بعد الأخبار التي أكدت أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حالة استشفاء حالياً وفق ما أكده نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل مؤخراً.

خرجت أخبار سارة جديدة حول حالتها الصحية، فقد كشف الصحافي المصري هاني عزب، أن صاحبة "مشاعر"، بدأ السماح لها بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدى المنصات فقط.

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كما ذكر الصحافي المطلع على أخبار المشاهير، عبر حسابه في "تويتر"، أن شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر أكتوبر وتم إلغاءه، مؤكداً أن منظم الحفل اتفق مع إدارة أعمالها على منتصف شهر يناير بشكل مبدئي، مشيرا أن احتمالية خروج الفنانة المصرية من المستشفى أصبح قريب للغاية.

خاص| #شيرين_عبدالوهاب



-بدأ السماح لها بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدي المنصات فقط يعني التلفاز ليس به الا المنصة

-شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر اكتوبر تم الغاءه وحاليا اتفق منظم الحفل مع إدارة أعمالها علي منتصف شهر يناير بشكل مبدئي وهو يعني ان احتمالية خروجها أصبح قريب للغاية pic.twitter.com/WP6n62hOOl — Hani Azab (@Haniazab3) November 1, 2022

جاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، عن آخر تطورات حالتها الصحية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة "إم بي سي مصر" إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

تعاطي المخدرات

يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021.