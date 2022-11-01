تحسس صورها من غرفة نومها.. زوج دنيا بطمة يتوعد ثانية

بعد أسابيع من الخلاف الذي وصل حدّ الطلاق وكان حديث وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، قرر المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية السابق دنيا بطمة، العودة إلى بلاده.

وعبر حسابه على إنستغرام، نشر الترك مقطع فيديو أظهر فيه عودته إلى منزله واستقبال أبنائه له بالدموع، في حين ركع أمام والدته طالباً منها السماح.

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كما ظهر الترك يستعرض غرفة نوم دنيا بطمة في منزله على أنغام أغنية "بعز نفسي" لحسين الجسمي، قائلاً: "غرفتنا تركناها قبل 3 سنوات هارجعها أحسن من الأول".

واستعرض الترك سرير بطمة وعطورها الخاصة ومقتنياتها، وتحسس صورها أيضاً.

خيانة وتحريض على الدعارة

يشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة كانت خرجت عن صمتها مؤخراً متهمة زوجها بالخيانة مع فتاة اسمها "وصال"، مؤكدة أن هذا سبب الطلاق.

فيما نفت الأخيرة تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن علاقتها بالترك لا تتعدى الصداقة.

كما نفى الترك أيضاً اتهامات زوجته له، مؤكداً أن هناك من خدعها، كما قال: "أنا معملتش حاجة غلط بس قذارة مخك اللي صورتلك اني بخونك".

يذكر أن دنيا كانت عادت وأكدت أنها تعرّضت للعنف الجسدي على يد زوجها مشددة على أن ذلك سببا كافيا للطلاق، واتهمته كذلك بالتحريض على الدعارة.