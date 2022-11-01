اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دنيا بطمة وزوجها محمد الترك - أرشيفية

تحسس صورها من غرفة نومها.. زوج دنيا بطمة يتوعد ثانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد أسابيع من الخلاف الذي وصل حدّ الطلاق وكان حديث وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، قرر المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية السابق دنيا بطمة، العودة إلى بلاده.

بالصورة.. دنيا بطمة تفضح زوجها "يحرض على الدعارة" ثقافة وفن بالصورة.. دنيا بطمة تفضح زوجها "يحرض على الدعارة"

وعبر حسابه على إنستغرام، نشر الترك مقطع فيديو أظهر فيه عودته إلى منزله واستقبال أبنائه له بالدموع، في حين ركع أمام والدته طالباً منها السماح.

كما ظهر الترك يستعرض غرفة نوم دنيا بطمة في منزله على أنغام أغنية "بعز نفسي" لحسين الجسمي، قائلاً: "غرفتنا تركناها قبل 3 سنوات هارجعها أحسن من الأول".

واستعرض الترك سرير بطمة وعطورها الخاصة ومقتنياتها، وتحسس صورها أيضاً.

خيانة وتحريض على الدعارة

يشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة كانت خرجت عن صمتها مؤخراً متهمة زوجها بالخيانة مع فتاة اسمها "وصال"، مؤكدة أن هذا سبب الطلاق.

فيما نفت الأخيرة تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن علاقتها بالترك لا تتعدى الصداقة.

كما نفى الترك أيضاً اتهامات زوجته له، مؤكداً أن هناك من خدعها، كما قال: "أنا معملتش حاجة غلط بس قذارة مخك اللي صورتلك اني بخونك".

يذكر أن دنيا كانت عادت وأكدت أنها تعرّضت للعنف الجسدي على يد زوجها مشددة على أن ذلك سببا كافيا للطلاق، واتهمته كذلك بالتحريض على الدعارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم اعتذارها.. الأزمات تلاحق وزيرة الداخلية البريطانية رغم اعتذارها.. الأزمات تلاحق وزيرة الداخلية البريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط