علا رامي تخرج عن صمتها.. وتكشف سر طلاقها من أبو الليف

لأول مرة، خرجت الفنانة علا رامي عن صمتها كاشفة سبب طلاقها من المغني نادر أبو الليف رغم قصة الحب التي جمعت بينهما.

وقالت في تصريحات إعلامية: "أنا مطلبتش من أبو الليف يغير شكله.. بالعكس أنا كنت مشجعاه على شكله لأنه مختلف.. واتطلقت أنا وأبو الليف عشان مكناش فاضيين لبعض وكل واحد بقى عنده اهتمامات تانية فحسيت إن أنا بقيت لوحدي".

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نصيحة للمقبلين على الزواج

كما رفضت الإفصاح عن عدد زيجاتها، وقالت: "أي اتنين مقبلين على الزواج لازم يكونوا نفس التربية ونفس البيئة، مفهومي عن الجواز هو تكوين أسرة ودي فايدة الجواز ودا المشروع الحلو اللي بتخرجي منه من الجواز".

لكن رغم نصائحها، أكدت أن "فكرة الزواج بعيدة تماما عن تفكيرها الآن، مُضيفة: "قفلت باب الجواز، وفكرة الجواز مبقتش موجودة بالنسبة لي، ومش عايزة حاجة تنغص عليا عيشتي".

قصة حب

يذكر أن كانت علا رامي سبق وأن روت أنها تعرفت على أبو الليف أثناء دراسته في معهد قريب من مكان كانت تدرس به، ونشأت بينهما قصة حب، ومع انطلاق شهرته بدأت الأعمال تنهال عليه وانشغل عنها بالحفلات، وتزوجا عام 2010، لكن لم يستمر الزواج سوى عامين ونصف تقريبا.

وكانت آخر أعمال علا رامي مسلسل "البيت بيتي"، وهو من ﺇﺧﺮاج خالد مرعي، وﺗﺄﻟﻴﻒ كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفى خاطر.